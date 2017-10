Necesario, un “Fobaproa social” para generar pensiones dignas: Damián

Araceli Damián González recibió un reconocimiento por parte de la UAZ n fotos: La Jornada Zacatecas

El sistema de pensiones por Cuentas Individuales no funciona: Araceli Damián González

Actual esquema no permite que los trabajadores tengan una pensión “ya no digamos digna, mínima”

Araceli Damián González, investigadora con licencia de El Colegio de México (Colmex) y actualmente diputada federal, afirmó que el sistema de pensiones por Cuentas Individuales no funciona, pues no permite que los trabajadores tengan una pensión “ya no digamos digna, mínima”, lo que implica la necesidad de volver a esquemas anteriores y crear “un gran capital social”.

Durante la conferencia impartida en el marco del quinto Congreso Latinoamericano de Ciencias Sociales, advirtió que, de no atender el problema de la seguridad social y las pensiones, en pocos años podría generarse una crisis social en México, pero “si no hay organización social habrá una reforma regresiva y no a favor de los trabajadores”.

“Lo que estamos proponiendo es que se haga un rescate de las pensiones, estilo ‘Fobaproa social’, que significaría crear un gran capital social para que de ahí se puedan pagar las pensiones, además que se vuelva a los esquemas anteriores donde hay una consideración de cuánto gana el trabajador al final de su vida para que su pensión sea lo más parecida a eso y no a un ahorro insuficiente”, expuso.

Asimismo, manifestó la necesidad de quitar el enfoque financiero a los fondos de los trabajadores, porque en este momento los recursos se vinculan al capital financiero y son las Afores, las administradoras del dinero, las que se llevan las ganancias, mientras que los trabajadores no obtienen una pensión digna.

Damián González explicó que el modelo de Cuentas Individuales fue implementado por primera vez en Chile, en la década de los 70 del siglo pasado, y México es uno de los países que ha adoptado ese sistema de cuentas para el retiro, pero desde su perspectiva no funciona y no permite que los trabajadores tengan una pensión “ya no digamos digna, mínima”.

Según los cálculos de la OCDE, expuso, las Cuentas Individuales van a tener una tasa de reemplazo de 26 por ciento, de manera que una persona que en este momento percibe 10 mil pesos, en el momento de su jubilación solamente va a percibir 2 mil 600 pesos.

La tasa de reemplazo de las pensiones bajo el anterior sistema, oscila entre el 50 y 60 por ciento, es decir, en ese mismo ejemplo en que una persona gana 10 mil pesos, en su retiro recibirá entre 5 mil y 6 mil pesos, es decir, hay una diferencia sustancial.

Incluso informó que la tasa de reemplazo se ha reducido, pues en 2006 era de 38 por ciento y ahora ha bajado debido a que ha aumentado el número de trabajadores que se jubila por Cuentas Individuales y el IMSS e ISSSTE han buscado la manera de recortar las pensiones.

El sistema de Cuentas Individuales “no tiene nada que ver con una idea de previsión social, sino simplemente es un ahorro que hacen los trabajadores, insuficiente para malvivir al final de su vida laboral”, puntualizó Damián González.

También dijo que en materia de seguridad social, los países integrantes de la OCDE aportan en promedio 9.1 por ciento del PIB, mientras que en México apenas se alcanza el 3.1 por ciento.

“Debemos reflexionar sobre cómo solucionar este problema, porque a final de cuentas el Estado mexicano y los empresarios no quieren asumir su responsabilidad para apoyar un mejor retiro de los trabajadores”, agregó.

Por último, afirmó que la sostenibilidad del sistema de pensiones no es un tema que tenga que ver con ésta en sí misma, sino con las fallas de implementación que hubo. Es ese sentido, el esquema de Cuentas Individuales no es un sistema de pensiones, sino de ahorro diferido, por lo que ese atributo de sostenibilidad o insostenibilidad no se puede aplicar porque es transferir recursos del presente al futuro mediante la gestión de administraciones privadas.

Es decir, el modelo de Cuentas Individuales se aplica “bajo el falso manto de la sostenibilidad, pero precarizan las pensiones y reduce ampliamente el monto al que tendrá derecho el trabajador en el momento de su retiro”, concluyó Damián González.