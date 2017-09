Violencia ha opacado acciones de gobierno este primer año: Tello

Aunque se le cumpla a la gente, la inseguridad lo empaña, asevera el Ejecutivo

El consumo de drogas se ha incrementado en la entidad recientemente

Sostiene que hay pelea entre grupos delincuenciales por los consumidores

“Le cumples a la gente y siempre, y lo entiendo, una vida que se pierde va a empañarlo”. De esta forma se refirió el gobernador Alejandro Tello Cristerna al problema de inseguridad que atraviesa el estado y que ha cobrado fuerza en los últimos meses.

En el balance de su primer año de gobierno mencionó dos temas principales: el económico y financiero, y el de seguridad. Éste último, que es el que tiene un impacto mayor entre la sociedad, aseguró que ha empañado las resultados positivos que se hayan podido dar en este periodo.

Consideró que a la par de avanzar en ámbitos como la infraestructura, salud, educación, deporte y cultura “corre un tema de violencia y eso ha sido una constante muy complicada en los últimos meses”.

En este sentido, recalcó que “mientras tú inauguras un puente, mientras generas un drenaje, mientras le cumples a la gente con tal o cual programa, siempre, y lo entiendo, una vida que se pierde, un acto violento, va a opacar, lo va a empañar. Y eso es lo que he vivido estos últimos nueve meses”.

Para encontrar una solución, advirtió, primero debe reconocerse el problema y éste dijo que se encuentra en el consumo de drogas que se ha incrementado en la entidad recientemente. Por ello, indicó que Zacatecas ha dejado de ser sólo un lugar de paso para el trasiego de estupefacientes para convertirse en un territorio de consumidores; “hay una pelea sanguinaria entre los grupos delincuenciales por los consumidores”, concluyó.

Rescatado, 80% de secuestrados

El mandatario estatal sostuvo que se ha complicado más la situación en las últimas semanas, debido al cambio en el modo de operar de los grupos delictivos, los cuales han dado un viraje en el tipo de delitos que cometen para obtener recursos. Esto lo consiguen, ahora, a través del secuestro sobre todo de empresarios y personas ajenas a ellos.

En concreto, Tello Cristerna expuso que “la violencia a final de cuentas la gente la entendía entre quien se involucraba: quien vendía, quien distribuía, quien transportaba, quien consumía. Pero hoy van y han ido en últimos meses a lastimar a familias, gente de bien, gente trabajadores, comerciantes, en el afán de quitarles recursos”.

No obstante, comentó que como autoridades han logrado la liberación de 80 por ciento de estas víctimas de secuestro.

Respecto a los análisis que relacionan la violencia con la falta de oportunidades de desarrollo profesional y la existencia de altos niveles de pobreza, Tello Cristerna aseveró que “no forzosamente” es una situación de causa y efecto.

“A veces le queremos hallar una correlación a un tema económico o de justicia económica. (…) Un ejemplo sencillo y práctico es que hoy en este país la zona de mayor crecimiento económico es el Bajío y es donde los índices de violencia se han disparado más”, apuntó.

Por este panorama en materia de seguridad, el gobernador calificó estos 12 meses de su administración como una etapa de “claroscuros”, debido a que se dice conforme por el trabajo que se ha realizado en materia financiera, de transparencia, honestidad y pluralidad, pero destacó que las cifras “muy violentas” que se han registrado “siempre van a enturbiar o ensombrecer el actuar de un gobierno”.

Sí espero el respaldo en 2018

Respecto a las condiciones económicas y financieras del estado, el gobernador recordó la situación crítica con la que inició la presente administración y las “políticas no populares” que se aplicaron con la conformación de un paquete económico que incluyó, entre los cambios, nuevas figuras impositivas e incremento de gravámenes ya existentes.

Estas decisiones, dijo, “te restan popularidad (…) peor de otra manera no pudiera haberle hecho frente el estado a tantos compromisos”. Esta primera etapa de consolidación del primer presupuesto y de la “reestructura financiera” que se llevó a cabo fue calificada por el mandatario estatal como un “periodo de estabilización”.

Con relación también al tema económico, pero de cara al 2018, el gobernador aseguró que “sí espero el respaldo en 2018. Creo que podemos lograr un muy buen presupuesto”.

Para ello, expuso que ya ha tenido un primer acercamiento con los legisladores federales zacatecanos y añadió que continuará buscando a quienes “llegaron por otras expresiones políticas” a la suya.

Esto es necesario porque consideró que, aunque el proyecto de presupuesto “no es el mejor” para Zacatecas, “influirán mucho los buenos oficios de nuestros legisladores” en la obtención de mayores recursos para rubros como el agua, el campo y la seguridad.

Ajustes en el gabinete

Después del informe de gobierno que se presentó el 8 de septiembre, uno de los temas más abordados ha sido el de los cambios en el gabinete y, al respecto, el gobernador señaló que “yo no pretendo cambiar por cambiar; cumplir una cuota y decir ya cambié dos, tres, cinco gentes, ya cumplí un deseo”.

Sostuvo que para este tipo de relevos de las personas que integran el Gobierno estatal se estará haciendo una evaluación en los próximos días en la que se analizará, como aspecto principal, que las políticas aplicadas en todas las dependencias estén alineadas con los tres temas principales de la administración: seguridad, educación y empleo.

“Definitivamente, quien por alguna razón no logre alinearse a esa visión, claro que voy a hacer los ajustes. Es un tema que a veces no es tanto de personas, y sí de visiones y de políticas y no estoy tampoco con la presión de hacerlo mañana o pasado, pero sí tengo que hacer ajustes en beneficio del actuar de un gobierno que tiene que diametralmente modificar su actuar para confianza de la gente”, concluyó.