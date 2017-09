Anuncian Frente Ciudadano por Zacatecas; lo conforman PRD, PAN y MC para elecciones de 2018

En la conferencia de prensa participaron diputados locales y federales, ex legisladores, alcaldes y ex presidentes municipales e integrantes de los comités directivos estatales de los tres partidos; destacó la participación del ex dirigente nacional del PRD, Jesús Ortega n foto: Raquel Ollaquindia

Este lunes los partidos de la Revolución Democrática (PRD), Acción Nacional (PAN) y Movimiento Ciudadano (MC) anunciaron que en el estado, al igual que a nivel nacional, irán en alianza en las elecciones de 2018.

En concreto, hablaron de la conformación del que denominaron como Frente Ciudadano por Zacatecas y en cuya presentación estuvieron el dirigente del Sol Azteca en Zacatecas, Arturo Ortiz Méndez, y la líder albiazul, Noemí Luna Ayala, así como el regidor por MC, Heladio Verver y Vargas, en representación de Felipe Álvarez, quien encabeza este partido político en la entidad.

Asimismo, a la conferencia de prensa a la que convocaron para dar a conocer esta coalición asistieron diputados locales y federales, alcaldes, ex diputados y ex presidentes municipales, e integrantes de los comités directivos estatales y nacionales de estos institutos políticos. Entre los participantes en la rueda de prensa destacó Jesús Ortega, ex dirigente nacional del PRD.

Luna Ayala enumeró las tres “premisas” de las que partirán para construir una plataforma común de propuestas y acciones; se trata de defender que la corrupción no es cultural, que la desigualdad no es natural y que la violencia no es inevitable.

Consideró, respecto a la primera de las sentencias, que asegurar que la corrupción es cultural, es como afirmar que “todos los mexicanos son corruptos y eso es una verdadera mentira”.

Expuso que desde el frente conciben éste como un problema del sistema, que “se ha colado a todos los institutos” políticos, inclusive al PAN, y en este sentido concluyó que en Acción Nacional “ya nos hemos equivocado y no nos vamos a volver a equivocar”.

También el tema de la corrupción fue abordado por el ex dirigente nacional del PRD, Jesús Ortega, quien coincidió con la líder estatal del albiazul en señalar que “no es posible que alguien pudiera creer que la corrupción es un asunto de la cultura nacional o que está metida en la genética de los mexicanos; quien crea eso está rotunda y completamente equivocado”.

Agregó que la corrupción tiene causas y entre ellas se encuentra el sistema político al que pertenecen, pero que están buscando cambiar, según sostuvo.

En ese tenor, apuntó que “nosotros (PRD) pertenecemos al régimen de partidos políticos pero algo virtuoso es que desde el sistema estamos dispuestos a transformarlo. (…) Queremos cambiar lo que somos como sistema y por eso la creación de este frente ciudadano”.

Con la conformación de este frente a nivel nacional, Jesús Ortega recalcó que se termina el dilema de 2018 de poder votar sólo entre dos opciones: el autoritarismo decadente del priísmo y el autoritarismo del populismo conservador, con el que se refirió a Morena.

Por su parte, el dirigente estatal del PRD, Arturo Ortiz Méndez, consideró que en el caso de Zacatecas ya se han tenido buenos resultados con la alianza PRD-PAN habiendo logrado en las pasadas elecciones en las alcaldías un total de 22 de 58. Por tanto, expuso que con la suma de MC podrán obtenerse mejores cifras.