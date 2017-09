Involucrados del estado en “La Estafa Maestra” deben ser sancionados: Tello

Este miércoles, el gobernador Alejandro Tello asistió al primer informe de labores del Rector de la UAZ, Antonio Guzmán n foto: andrés sánchez

“No me da gusto la presunta participación de la UAZ, UPZ y UPSZ”

“Siempre que ha existido un tema de corrupción yo seré el primero en decir que se investigue”

Seduzac ya solicitó la renuncia a la rectora de la Universidad Politécnica de Zacatecas, Marcela Venegas Badillo, advierte Gema Mercado

La investigación periodística que se dio a conocer respecto a la triangulación de recursos de dependencias federales, mediante universidades (varias de ellas zacatecanas) y empresas fantasma, “no es nada halagador, pero siempre que ha existido un tema de opacidad o corrupción, yo seré el primero en decir que se investigue”, afirmó Alejandro Tello Cristerna, gobernador del estado.

Dijo que la presunta participación de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), la Universidad Politécnica de Zacatecas (UPZ) y la Universidad Politécnica del Sur de Zacatecas (UPSZ), en “La Estafa Maestra”, es algo que “no me da gusto, pero si hay algo irregular que se castigue a los responsables”.

Por su parte, Gema Mercado Sánchez, secretaria de Educación, informó que ya solicitó la renuncia a la rectora de la UPZ, Marcela Venegas Badillo, con el objetivo de implementar el nuevo tabulador salarial, pero no aceptó e incluso se ha negado a entregar información que le fue solicitada respecto a diversas irregularidades que recientemente se han dado a conocer en los medios de comunicación.

“En un puesto de confianza, cuando te piden la renuncia, la entregas, pero ella no ha querido y tiene una confusión alentada por intereses políticos y económicos. El 22 de agosto le solicité una lista de documentos para tener información objetiva y poder analizarla en la Junta Directiva, pero no me ha respondido. Me parece que en lugar de hurgar el pasado que antes no había denunciado, debería preparar los documentos”, indicó.

Desde su punto de vista, las declaraciones que ha dado respecto a supuestos casos de corrupción de ex funcionarios de la Secretaría de Educación, son “una cortina de humo para distraer la atención de una serie de demandas de transparencia, porque hay muchas acusaciones que sería bueno que ella abra de manera transparente”.

Mercado Sánchez manifestó que la Seduzac no tiene funciones fiscalizadoras, sino de planeación y organización, por lo que “hablaré con la secretaria de la Función Pública porque me parece que algunas de nuestras instituciones han sufrido un manejo que no es el más adecuado”.

Mercado Sánchez se refirió a “La Estafa Maestra” y comentó que no es correcto que ella acuse a los rectores de las universidades zacatecanas involucradas, entre ellas la UPZ, pero es por ello que solicitó información a Venegas Badillo para analizar la situación.

“Debió haberse abocado a su tarea y no estar creando cortinas de humo, porque entonces me deja con la sensación de cuestionar por qué prefiere distraernos a responder por ella misma”, agregó.

Funcionario desmiente acusaciones de rectora de la UPZ sobre supuesto desvío de recursos

Afirma que Marcela Venegas sólo pretende desviar la atención

Guillermo González López, director de Gasto Educativo de la Secretaría de Finanzas, desmintió las acusaciones que hizo en su contra Marcela Venegas Badillo, rectora de la Universidad Politécnica de Zacatecas (UPZ), y aseguró que sólo pretende desviar la atención de los problemas que enfrenta por participar en “La Estafa Maestra” y otras irregularidades.

Informó que la misma acusación ya se había dado a conocer en 2011 en los medios de comunicación, pero luego de someterse a una auditoría en la Contraloría Interna del Gobierno del Estado, organismo cuyo titular en ese momento era Guillermo Huizar Carranza, se determinó que no había incurrido en irregularidad alguna.

Aseguró que todos los señalamientos son falsos e incluso dijo que ninguna de sus hijas se ha casado, por lo que no pudo haber obsequiado un viaje de luna de miel como lo expone la información.

Señaló que, como coordinador de Educación Media Superior y Superior, no tiene la facultad para acceder a recursos de las instituciones, por lo que también es falso que haya gastado dinero de la UPZ en cuestiones personales.

“Creo que está mal informada la rectora porque a lo que ella hace referencia corresponde al 2011 y eso ya fue investigado por la Contraloría Interna y dictaminado, es decir, ya existen los documentos donde no había absolutamente nada en contra de su servidor”, expuso González López.

Desde su punto de vista, las acusaciones de Venegas Badillo obedecen a la problemática que ella misma enfrenta al interior de la UPZ, como la contratación de empresas fantasma para diversos servicios y la participación de esa institución en “La Estafa Maestra”, investigación periodística de Animal Político y Mexicanos Contra la Corrupción e Impunidad, que reveló la triangulación de recursos con el Gobierno Federal y las empresas.

“Me impresiona la inteligencia de la rectora porque tiene problemas mayores en qué ocuparse. La nota que ha circulado en los medios de comunicación a nivel nacional e internacional habla de una triangulación de recursos donde la universidad está involucrada. Pudiera ser que trata de desviar el tema hacia otras personas buscando culparlas de un asunto que es fundamental para ella: comprobar que no participó en esa triangulación”, indicó.

Además, manifestó que los indicadores de esa universidad “están en decadencia” y hay diversas irregularidades que se han revelado y que la rectora no ha podido aclarar ni resolver.

Por último, González López puntualizó que los señalamientos corresponden al momento en que ocupó la coordinación de Educación Media Superior y Superior de la Secretaría de Educación de Zacatecas (Seduzac) y por lo tanto no tenía alguna facultad para disponer de recursos de la UPZ.