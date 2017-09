Vamos a construir un nuevo régimen plural, pero será necesario “despojarse de vanidades”

El diputado federal por Jalisco, Jorge Álvarez Máynez, presentó su informe en el Teatro Fernando Calderón ■ FOTO: ANDRÉS SÁNCHEZ

■ “No aguanta el país un sexenio más” de incapaces, mediocres, corruptos: Jorge Álvarez

■ Manifiesta su solidaridad a las familias que padecen la problemática de la violencia

“No aguanta el país un sexenio más” de incapaces, mediocres, corruptos o delincuentes. “Y no podemos dejar que nuestra mezquindad le facilite el camino a la perpetuación del régimen. Vamos a construir un nuevo régimen plural, plural. Ahí lo que va a importar son las reglas. Vamos a caber todos: los puros, los menos puros, los medio puros, ahí vamos a estar todos”.

Con esta consideración respecto de concretar gobiernos de coalición en el 2018 y para lo que será necesario “despojarse de vanidades”, concluyó Jorge Álvarez Máynez en su informe ofrecido ayer en el Teatro Fernando Calderón.

Antes, y dirigiéndose a una audiencia conformada mayoritariamente por integrantes de la clase política, sostuvo que “somos un país en que nosotros vivimos un mundo muy distinto a los que sufren”.

Aludió así al tema de inseguridad y sus víctimas en Zacatecas, que Jánea Estrada, gestora cultural invitada al evento, había mencionado en su crudeza de los últimos días. A la que agregó otra arista, la de los 60 mil jóvenes que se encuentran en la cárcel porque no tuvieron para la fianza, el soborno o el amparo, “porque en este país la cárcel es para los pobres”.

Expuso que en México millones sufren “por lo que nosotros no hacemos, no merece líderes vanidosos, no merece la política del ¡Espejito, espejito!, ¿quién es el más purito?”, para referirse a la lucha que está dando MC para evitar que quede en la fiscalía del Sistema Nacional Anticorrupción el “Fiscal-Carnal”, ante la que ha rectificado su postura inicial Ricardo Anaya, sostuvo.

Ante este viraje preguntó, “¿qué vamos a hacer, ponernos a lamentar nuestras mezquindades, ponernos a ver en que no estábamos de acuerdo hace seis o 12 años? Eso sería un pésimo legado de esta generación con la gente que está sufriendo”.

El diputado federal por Jalisco, de origen zacatecano, rindió este domingo su informe de labores en un formato “interactivo” al que convocó a intervenir a políticos, también de otros partidos, y ciudadanos sin afiliación, que cerró el líder nacional de MC, Dante Delgado.

Al recuento de experiencias legislativas y de participación ciudadana fueron convidados a intervenir Geovanna Bañuelos (PT, Zacatecas), Anayeli Muñoz (PVEM, Aguascalientes), Noemí Luna (PAN, Zacatecas), Samuel García (MC, Monterrey), Carlos Delgado (MC, Jalisco), Jánea Estrada (ciudadana sin partido), Ignacio Fraire (Paz para Desarrollar Zacatecas) y Dante Delgado, líder nacional de Movimiento Ciudadano.

En el ejercicio llamado “jornada de rendición de cuentas y diálogo”, Jorge Álvarez Máynez destacó la función de los diputados respecto de sus propuestas de ley y no como gestores, y como temas, la lucha contra la corrupción, la impunidad, la falta de transparencia y el dispendio de los recursos públicos, la inseguridad y su derivación, la crisis humanitaria por la que atraviesa el país.

Aludió a las iniciativas promovidas por MC, la eliminación del fuero, la reducción de diputados en la Cámara Baja, la figura de revocación de mandato. Y se refirió como logro del partido, a la iniciativa Sin Voto No hay Dinero.

Tras la aprobación del Sistema Nacional Anticorrupción, también expuso la jornada nacional en la que acompañado del regiomontano Samuel García entre otros legisladores, realiza una serie de acciones con entre otras demandas, la vinculación a proceso de ocho ex mandatarios estatales, y por el caso del socavón, en el que señalan la responsabilidad del titular de la dependencia federal, Gerardo Ruíz Esparza.

En entrevista al finalizar su informe, agregó sobre el tema de la revocación del mandato y para el caso concreto de Zacatecas que “si el gobernador no va a cumplir con su palabra, de una vez que nos lo diga para exigir su renuncia por otro medios”; ante los tribunales, precisó.

Sostuvo que esta figura legal es constitucionalmente válida de manera que el ejercicio acaba de realizarse en los municipios jaliscienses que gobierna MC.

Invitó al mandatario a revisar lo expuesto sobre el tema por el magistrado de la SCJN, Arturo Zaldívar.

Dijo que a Tello Cristena no debe exigírsele la renuncia por el tema de la inseguridad, sino que responda a él, y que la consulta sobre su mandato debe hacerse luego que le dé una salida.

Sobre la problemática de la violencia manifestó su solidaridad con las familias que la están padeciendo, y dijo que el tema debe debatirse aparte.

Convocó al gobernador rectificar, reconfigurar y realinear las prioridades de inversión de su gobierno y romper con el equipo a quien le encomendó la procuración y administración de justicia, “que no está dando resultados”.

Lo instó a no esconderse como aseguró hizo ayer al no acudir a las Morismas, y convocar a un pacto de unidad en Zacatecas, “si el convoca a un acuerdo ciudadano para rescatar a Zacatecas ahí vamos a estar”.