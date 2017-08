Hilda Ramos, rectora de la UPSZ, se deslinda de convenios firmados con dependencias federales

Convenio por 100 mdp con Sagarpa a través de Conapesca

■ Inicié en mayo “y me enteré de una auditoría que le estaban haciendo a la universidad”

■ Admite que la institución tiene personal insuficiente para realizar los proyectos convenidos

Hilda Ramos Martínez, rectora de la Universidad Politécnica del Sur de Zacatecas (UPSZ), se deslindó de los convenios que recientemente suscribió esa institución con dependencias federales, mediante los cuales recibió más de 200 millones de pesos solamente en lo que va de este año.

“Esos convenios llevan tiempo. Yo inicié como rectora en mayo y al llegar me enteré de una auditoría que le estaban haciendo a la universidad, por lo que yo en lo personal no he firmado uno solo de esos convenios”, expuso.

Desde que se enteró de la auditoría a esos convenios, dijo que indagó sobre el tema y encontró que la administración anterior firmó nueve convenios y es el área administrativa de la UPSZ la que está atendiendo esa situación.

A la par del procedimiento que realizó la Auditoría Superior de la Federación (ASF), informó que ella ya solicitó otra auditoría externa, ello con el propósito de transparentar y facilitar información de todos los convenios.

De acuerdo con Ramos Martínez, la institución entregó toda la información para que los convenios sean fiscalizados y luego de que se entregue el resolutivo se conocerán los pormenores de los convenios que hay con dependencias federales.

Sobre la similitud entre los convenios que ha suscrito la UPSZ y los que firmó la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), mismos que fueron señalados como “simulación de servicios”, dijo que aún desconoce detalles sobre ello, pero de su parte ha facilitado toda la información para que la auditoría se haya realizado adecuadamente.

“Lo que publicó hoy La Jornada Zacatecas es la información que yo también conozco, pero desafortunadamente no tengo más detalles porque yo no firmé esos convenios, pero tengo la disposición para dar a conocer todo lo que se genere a partir de la auditoría”, explicó.

Ramos Martínez admitió que el personal que hay en la UPSZ es insuficiente para realizar los proyectos convenidos con la Sagarpa, Sedesol y otras dependencias, por lo que los detalles en la manera en que operaron los convenios deberán ser explicados en la propia auditoría.

Por último, informó que desde su llegada a la Rectoría de esa universidad se inició un proceso de transparencia en todas las actividades académicas y administrativas al interior, y el tema de los convenios no será la excepción.

Reiteró que de su parte no ha firmado ninguno de esos convenios y es un problema del que se enteró a su llegada a la Rectoría, cuyo nombramiento se hizo en mayo pasado, pero de su parte entregó los informes financieros que le solicitaron los organismos fiscalizadores.

Las universidades no se utilizan como fachada para triangular recursos: Salvador Lara

■ Afirma que Junta Directiva de la UPSZ siempre estuvo al tanto de convenios

■ El ex rector dice que en proyectos se subcontrataron más de 800 personas

“Si estos convenios fueran ilegales, el Gobierno Federal no los permitiría, y por el contrario, ellos invitan a las instituciones y se otorgan con base en la relación que se tenga con las dependencias federales”, afirmó Salvador Lara Martínez, ex rector de la Universidad Politécnica del Sur de Zacatecas (UPSZ), respecto a los proyectos que aparentemente consisten en “simulación de servicios”.

Desde su punto de vista, las universidades no se utilizan como fachada para triangular recursos, sino para evitar trámites administrativos de parte de las dependencias que solicitan ciertos proyectos.

Incluso manifestó que la Junta Directiva, conformada por autoridades del sector educativo, siempre estuvo al tanto de los convenios y los recursos que se asignaban, además que los procedimientos son vigilados por responsables técnicos, administradores y contralores de la misma universidad.

Gracias a esos convenios, informó que en su periodo como rector de la UPSZ se invirtieron más de 20 millones de pesos en infraestructura y se mejoraron las condiciones de la institución.

Indicó entonces que no hay nada irregular en los convenios, pero “no puedo meter las manos al fuego en los procesos de subcontratación, porque el rector no tiene tanta injerencia en eso, sino los responsables técnicos de cada proyecto”.

“Yo lo que tengo entendido es que todo lo que pidió Sagarpa, se entregó. Pienso que esto es un problema más de las dependencias federales que quizá no han logrado alinear estos proyectos con los criterios de la Auditoría Superior de la Federación”, expresó Lara Martínez.

Aunque la UPSZ no cuenta con mucho personal, comentó que en esos proyectos se subcontrataron más de 800 personas “y todo lo que pedían las dependencias, se entregaba”.

Además, “todos estos convenios no son de hoy, se están trabajando de hace siete u ocho años y durante mi administración se ratificaron. En cada uno de los proyectos hay un responsables y en la medida que van entregando los avances, van liberando los recursos”.

En el momento en que terminó su periodo como rector, expuso que se estaba realizando una auditoría de los convenios y proyectos realizados, y justamente se estaba evidenciando el cumplimiento de los servicios.

“Incluso yo, cuando entregué a la universidad, le comenté a la rectora que ahí estaban esos proyectos, que cuando llegué ya estaban y los seguí firmando por cuestiones financieras y para poder solventar el tema de la nómina y de inversión dentro de la institución, pero si ella ve que no son viables los puede cancelar y se regresa el dinero”.

Asimismo, puntualizó que él firmó los convenios por ser el máximo representante de la institución, pero los responsables de los proyectos son otras personas, es decir, se ejecutaron de manera institucional.

Lara Martínez consideró que en el sistema educativo zacatecano hay problemas de corrupción más importantes, pero “me parece que se meten a temas en los que todavía no haya alguna resolución”.

“Yo siento que esto es una cuestión política en el sentido que en todas las instituciones de educación superior quieren hacer algún reacomodo, pero esto no es la vía, simplemente el gobernador puede nombrar a quien decida en cada institución, pero hay muchos intereses de muchas personas por llegar a los diferentes puestos”.

Respecto a los convenios, explicó que ante el déficit financiero de las instituciones, generado en gran medida por el incumplimiento del Gobierno del Estado de asignar el subsidio que le corresponde, esos proyectos permiten ingresar recursos que ayudan a pagar seguridad social, impuestos e incluso el Infonavit.

El beneficio para las instituciones, al realizar proyectos que solicitan las dependencias federales, es un porcentaje del monto que se le otorga, aproximadamente el 4 por ciento, además de otras cuestiones fiscales, y para llevarlos a cabo no necesariamente requieren de mucho personal, pues se puede subcontratar.

“Hay una red de más de 70 universidades en el país y con esto del Espacio Común se puede hacer uso de estos mecanismos. Si contratan un Tecnológico, por ejemplo, esta puede invitar a otras más”, agregó Lara Martínez.

Para concluir, manifestó que si la auditoría encuentra alguna irregularidad, entonces la manera de resolverlo es que esos proyectos no se permitan en las reglas de operación: “está muy fácil, que el Gobierno Federal no asigne los proyectos así, que se liciten o que se eliminen y así se evitan los problemas y no se ensucian los nombres de las instituciones”.