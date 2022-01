Rosario Robles se queda en Santa Martha Acatitla

Por: La Jornada •

Ciudad de México. Por quinta ocasión consecutiva la justicia mexicana le negó a Rosario Robles Berlanga el cambio de medidas cautelares y confirmó la prisión preventiva justificada para la ex secretaria de Estado, acusada de ejercicio indebido del servicio público y haber ocasionado un daño al erario federal por más de 5 mil millones de pesos. La ex funcionaria continuará presa en Santa Martha Acatitla.

A la audiencia realizada en el Reclusorio Sur, Robles Berlanga –ex titular de las secretarías de Desarrollo Social y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, durante el gobierno de Enrique Peña Nieto– fue presentada con el uniforme carcelario beige. Su rostro, que al principio fue sonriente, fue enrojeciendo y su enojo fue evidente conforme transcurrió la diligencia y el juez Ganther Alejandro Villar Ceballos rechazaba los argumentos que su defensa había presentado para que se le modificaran las medidas cautelares.

Casi al concluir la audiencia, Robles dijo: “Así he estado sometida y me queda claro que estoy aquí porque me llamo Rosario Robles. Yo no tengo más de 100 carros, tampoco cuentas en el extranjero ni me han demostrado el desvío de recursos a través de universidades públicas ni apareceré en los Panama Papers. Me tienen aquí por ser mujer. Soy la única (ex secretaria de Estado) que está en la cárcel aunque hay otros ex funcionarios que tenían el mismo nivel que yo, pero no han sido procesados. Si no fuera mujer, seguiría mi proceso en libertad. ¡Me llamo Rosario, Rosario Robles, y soy inocente!”.

Durante la diligencia, que duró poco más de tres horas, el juez fue construyendo los razonamientos con los que ratificó la prisión preventiva justificada para Robles: “los argumentos relativos a los padecimientos y estado de salud de la imputada no resultan suficientes para estimar que corre un riesgo de continuar interna”.

El juzgador refirió que “en todo momento tiene expedito su derecho para que, en caso de que no sea atendida por las autoridades penitenciarias, en cuanto a su salud, puede presentar su petición ante el Juez de Ejecución competente”.

El abogado Epigmenio Mendieta señaló al término de la audiencia que se inconformará nuevamente con la resolución.