“Julio ‘N’ ha sido muy cuidadoso para ocultarse al ser acusado por homicidio”

Por: ALEJANDRO ORTEGA NERI •

El diputado local por el PRD, Juan Mendoza Maldonado, señaló, en el apartado de Asuntos Generales de una de las sesiones legislativas de este martes, que el ex alcalde de Guadalupe, Julio César “N” ha sido extremadamente cuidadoso para ocultarse por el homicidio culposo del joven Raúl Calderón Samaniego, o ha bajado la intensidad de la búsqueda, o bien, se le está brindado protección desde las propias estructuras de gobierno, por lo que exigió, a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas (FGJEZ), se haga una investigación de carácter tecnológico para su localización.

Hace más de dos meses que se libraron las órdenes de aprehensión en contra del ex alcalde y su esposa por el delito de homicidio culposo de Calderón Samaniego, recordó el legislador perredista, no obstante, hasta la fecha no ha habido resultados, anunció. En ese sentido, explicó que para que estas órdenes prescriban, según el Código Penal de Zacatecas, tienen que haber pasado 30 años sin ser cumplimentadas, por eso, dijo, resulta inverosímil, y casi imposible, que el presunto homicida pueda transitar impunemente o evadir la acción de justicia durante ese lapso, pero por lo menos, recalcó, ya lleva dos meses sin que se conozca su localización.

“Y aquí cabe la reflexión en dos sentidos: o ha sido extremadamente cuidadoso para ocultarse o la otra posibilidad es que haya bajado la intensidad de la búsqueda. Hay una tercera hipótesis que no parece descabellada, el que pudieran estarle brindando protección desde las propias estructuras de gobierno”.

En ese sentido, dijo, la investigación tiene que ser tecnológica y orientada en varias direcciones: una de ellas al círculo rojo de la presidencia municipal de Guadalupe; al cuerpo de funcionarios porque es obvio que traen comunicación, y la otra tiene que dirigirse al círculo de familiares y amigos de este personaje. “Yo esperaría que la fiscalía ya haya obtenido varias autorizaciones judiciales en lo que se refiere a intervenciones telefónicas”, sentenció.

Asimismo, señaló que debe haber movimiento en las cuentas bancarias de los prófugos, por lo que la Unidad de Inteligencia Financiera ya debe tener rastro. Por eso, recalcó, la investigación tiene que ser eminentemente tecnológica, pero van más de dos meses y ni Morena no ha dicho nada, pues era uno de sus cuadros más distinguidos, cercano a las estructuras de poder y que ahora hasta aparece encabezando preferencias en el camino al Senado. “Vaya surrealismo político que supera cualquier imaginación y fantasía en Zacatecas. Un estado marcado por el atropello, por la ofensa y por hechos como el que estamos viendo”.

“Le apuestan al silencio, a la desmemoria colectiva. No. Lo vamos a señalar las veces que sea necesario. Le reconocí a la fiscalía su eficacia, ahora le estoy pidiendo, como diputado y como representante popular, que se investigue y localice, con una investigación de carácter tecnológico, al círculo cercano de este homicida. No va a ser el silencio y la desmemoria lo que borre este hecho que avergüenza a la clase política en Zacatecas, pero debe avergonzar doblemente al partido de Morena”, concluyó.