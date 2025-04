Sin resguardo de la GN, búsqueda en Villa de Cos deja hallazgo de fosa

Por: ALEJANDRA CABRAL •

El colectivo Buscadoras Zacatecas A.C. y el grupo Escarabajos informaron que, durante la jornada de búsqueda en campo realizada este miércoles en el municipio de Villa de Cos, se realizó un hallazgo positivo de fragmentos óseos calcinados en una fosa. La buscadora Elizabeth Araiza explicó en una transmisión en vivo desde el lugar, que entre los restos encontrados hay partes que podrían corresponder a cráneo y costillas, los cuales fueron localizados tras una jornada de excavación y prospección en campo.

La búsqueda se llevó a cabo sin resguardo de la Guardia Nacional. Las integrantes del colectivo afirmaron que el acompañamiento fue solicitado con antelación mediante oficio, cuya recepción fue confirmada por escrito y por correo electrónico.

Pese a ello, la corporación negó el resguardo para este operativo, situación que fue denunciada por el colectivo en redes sociales, responsabilizando tanto a la Guardia Nacional como a autoridades estatales por cualquier riesgo derivado de la jornada.

Las buscadoras permanecieron en el sitio a la espera de la llegada de personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJEZ) para procesar los restos y continuar con la exploración del área. Subrayaron que contaron con el apoyo de una asesora forense, quien realizó el registro y manejo adecuado del hallazgo.

Más temprano, la Comisión Local de Búsqueda de Personas emitió un comunicado oficial en el que afirmó que no tenía registro de una solicitud por parte del colectivo para una búsqueda este miércoles.

En una segunda publicación, la Comisión difundió el oficio SGG/CLB2-2068/2025 fechado este mismo día, donde informa que “dicha búsqueda ha sido programada para el viernes 25 de abril” y reiteró que las acciones de búsqueda deben realizarse en coordinación con las instancias de seguridad, a través de las mesas quincenales de trabajo, para garantizar condiciones mínimas de protección.

Asimismo, afirmó que “en el caso específico de la Comisión Local de Búsqueda, en ningún momento se hizo solicitud alguna sobre las acciones que llevarían a cabo y de la cual dio cuenta la Guardia Nacional durante la sesión de la Mesa de Paz”.

En respuesta, el colectivo afirmó que la solicitud se entregó en tiempo y forma, y que ante la falta de acompañamiento −que de forma sorpresiva y “elegante” se negó−, decidieron salir al campo impulsadas por la urgencia que impone la desaparición de sus seres queridos desaparecidos.

Recordaron que muchas de ellas cuentan con mecanismos de protección, y que garantizar el derecho a la búsqueda y la protección de las víctimas es un deber del Estado.

La publicación del colectivo generó mensajes de solidaridad a través de redes sociales, pero también algunas expresiones hostiles por parte de personas que dijeron pertenecer a otros colectivos de búsqueda en el estado. Buscadoras Zacatecas evitó confrontar, pero aclaró que no lucran con su labor y que algunos comentarios buscan desinformar o desacreditar, ya que su labor “incomoda o deja en evidencia muchas cosas”.

Finalmente, el colectivo agradeció las muestras de apoyo, reconoció las donaciones de herramientas y medicamentos que les han permitido continuar con su labor, y reiteró que sus búsquedas no se detendrán. “La necesidad de buscar es muchísima, no podemos estar quietos, no podemos estar encerradas en nuestra casa esperando a que las autoridades nos den alguna razón de nuestra familia”, expresó la activista Ely Araiza al finalizar la transmisión.