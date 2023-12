Retrasos en Morena se deben a falta de acuerdo entre las partes: Narro Céspedes

Por: ALEJANDRO ORTEGA NERI •

Dado que la dirigencia nacional de Morena informó que será hasta la primera semana de enero cuando se conozca en un segundo bloque a los precandidatos y precandidatas al Senado de la República y, por ende, a los y las de Zacatecas, el aspirante José Narro Céspedes consideró que la demora se debe a que en el estado “no ha habido un acuerdo entre las partes que están participando” en las definiciones y propuestas que se han construido.

“´Sí hay un resultado de la encuesta, pero yo creo que hay presiones políticas para tratar de que la encuesta no sea el instrumento para decidir, sino que al final sea el acuerdo entre las partes”, aseveró en entrevista con La Jornada Zacatecas el actual senador, aunque también consideró que la encuesta se va a respetar como lo ha dicho la precandidata única, Claudia Sheinbaum Pardo y la dirigencia nacional encabezada por Mario Delgado.

Además, recordó que Zacatecas fue de los últimos estados donde se hizo la encuesta y eso ha retrasado un poco el proceso, y reiteró que tiene confianza en que se respetará la encuesta aun y cuando haya presiones. “Tenemos confianza en que se va a respetar la encuesta y el método que se ha decidido y quien resulte ganador de la encuesta vamos a cerrar filas con él”, dijo.

Por su parte, el también aspirante, Luis Medina Lizalde aclaró que no le sorprende la demora ya que la convocatoria fijó como límite para publicar los resultados el 18 de enero, por lo que consideró que están utilizando el margen para cumplir con lo anunciado.

Con respecto a los dichos de Narro Céspedes, Medina Lizalde sentenció que “en política no se puede descartar nada”, no obstante, dijo estar convencido de que el proceso es muy superior, en términos de democracia, al que se vivió en 2021 aquí en Zacatecas, por lo que confió en que no haya ninguna sustancia que altere el resultado.

“Yo no dispongo de otros elementos, pero desde que leí la convocatoria me quedó claro que la dirección se dio un plazo que vence el 18 de enero, entonces todo esto forma parte de un proceso que está siendo administrado para evitar rupturas, coincidir de manera tal que salgamos debidamente cohesionados, pero en realidad no hay sorpresa porque estaba anunciado desde la convocatoria que el plazo límite es el 18 de enero”.

Finalmente, aseveró que hasta el momento no tiene elementos para no confiar en el método de la encuesta y pensar contrario a esto, pero tampoco descartó las sospechas porque ha aprendido que en esta actividad no se puede asegurar nada. “Nosotros vamos a cerrar filas y estaremos trabajando por la victoria de Claudia Sheinbaum y por lograr el Plan C. No habrá vacilación, nos sumaremos a la lucha por la causa”, enfatizó.