Grupo México incumplió en tramo del Tren Maya y hubo un acuerdo: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció ayer diferencias con Grupo México por la cancelación del contrato para construir el tramo Playa del Carmen-Tulum del Tren Maya, debido a un incumplimiento de la empresa, al que siguió un acuerdo para resolverlo, pero el mandatario expresó su extrañeza al enterarse ahora de que el consorcio demanda al gobierno federal por el caso.

En la mañanera de ayer, el mandatario recriminó la actitud de Grupo México, del que recordó que fue uno de los más beneficiados en los sexenios de Ernesto Zedillo y Carlos Salinas.

Indicó que cuando se produjo el incumplimiento del contrato por parte del corporativo, comunicó a los empresarios, a través de la Secretaría de Gobernación, que la situación podría resolverse mediante la liquidación de los trabajos que hubieran realizado hasta entonces, con base en un avalúo de los ingenieros militares.

En respuesta, Germán Larrea, en nombre del Grupo, mandó decir que aceptaba ese principio de acuerdo, pero yo no sabía que habían demandado , comentó López Obrador. El pacto se había logrado en buenos términos. “No hay nada ilegal. Nosotros no somos arbitrarios.