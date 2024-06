Pachuca y Deportivo Guadalajara clasifican a la final del cuadrangular Copa por la Paz

Por: MARTÍN CATALÁN LERMA •

En una tarde-noche de buen futbol en el estadio Carlos Vega Villalba, en la capital del estado, el Club Pachuca y el Club Deportivo Guadalajara se clasificaron a la final del cuadrangular Copa por la Paz, luego de vencer 2 a 1 a Mineros de Zacatecas y 5 a 4 en penales a Cruz Azul, respectivamente.

En el primer partido disputado este viernes, Pachuca venció a Mineros de Zacatecas con marcador de 2 a 1; Pedro Pedraza y Oussama Idrissi fueron los anotadores de los “tuzos”, mientras que Juan José Calero descontó para el equipo local.

Bastaron algunos minutos del primer tiempo para que Pachuca mostrara su superioridad, pues anotó a los minutos 12 y 15; el zacatecano Pedro Pedraza, ex jugador de Mineros, disparó desde tres cuartos de cancha y, aunque el balón no entró angulado, tuvo la suficiente colocación para que el portero no pudiera atajar.

El segundo gol de Pachuca se presentó en un contragolpe: en un cambio de juego a Oussama Idrissi, aprovechó el uno a uno con el defensivo para arrastrar el balón por la banda izquierda, recortó fácilmente hacia la derecha y tiró a segundo poste para incrementar la ventaja.

Mineros de Zacatecas tuvo buenas oportunidades para anotar, una de ellas mediante un tiro libre al ángulo que el portero José Ángel Eulogio logró desviar al travesaño y después de rebotar en su brazo y el poste se quedó con la pelota.

Asimismo, un error de la defensa del Pachuca en su propio campo propició una descolgada de cuatro jugadores contra solo dos defensas, y después de una buena combinación por la izquierda y centro raso, el delantero de Mineros de Zacatecas falló al tirar desviado.

Justo al comenzar el segundo tiempo, una buena jugada por la banda derecha, en la que se proyectó hacia línea de fondo a Jafet Jiménez, éste centró para que Juan José Calero, hijo del legendario guardameta de Pachuca, anotara el gol del descuento. Posteriormente, Pachuca tuvo control del partido y tuvo múltiples oportunidades para aumentar el marcador, pero finalmente se clasificó a la final del cuadrangular con marcador de 2 a 1.

Posteriormente, las Chivas Rayadas de Guadalajara vencieron en penales a Cruz Azul, luego de empatar a 3 goles en el tiempo regular en un partido que cumplió con la expectativa de los miles de asistentes que se dieron cita en el estadio.

Tan solo al minuto de haber comenzado el encuentro, Luís Olivas anotó el primer gol a favor de Guadalajara, pero al minuto 24, Alexis Gutiérrez empató el marcador luego de recibir el balón en el área y hacerse espacio para disparar de media vuelta. Después, Bryan Gamboa recibió un pase dentro del área y definió fuerte a primer poste para el segundo gol de “la máquina celeste”. Minutos después, al 30, Carlos Cisneros recuperó el empate.

En el segundo tiempo, solo transcurrieron tres minutos y Amaury Morales anotó el tercer gol para el Cruz Azul y casi al finalizar el encuentro, al minuto 86, Víctor Guzmán empató el partido por la vía del penal.

Este domingo, el partido por el tercer lugar, entre Mineros de Zacatecas y Cruz Azul, se llevará a cabo a las 12 del día, mientras que la final, entre Pachuca y Guadalajara, se efectuará a las 15 horas.

En la tanda de penales, Antonio Briceño anotó el penal del triunfo, mientras que en Cruz Azul fue Amaury García quien falló al disparar demasiado cruzado e impactar el balón en el poste.