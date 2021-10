Tras reunión con el gobernador, el presidente López Obrador prometió ayudar a Zacatecas

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador y el gobernador David Monreal Ávila FOTO: CORTESÍA

Este miércoles, durante su conferencia de prensa matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que apoyará al estado de Zacatecas para sanear las finanzas, ya que “hicimos el compromiso de que no deben de dejarse de pagar las nóminas de los trabajadores”.

Comentó que se reunió con el gobernador David Monreal Ávila, quien le expuso la situación que prevalece en la entidad debido a que, en la administración anterior, “no dejaron nada” y como consecuencia no se ha podido pagar el salario de los trabajadores de dos quincenas.

Refirió que “con el ánimo de ayudar, se adelantaron participaciones, pero no tienen ahora liquidez. Los vamos a ayudar”, a fin de que esté garantizado el pago de la nómina de todos los trabajadores.

Por su parte, Monreal Ávila comentó que, en efecto, se reunió con López Obrador y con los secretarios de Gobernación, de Energía, de Turismo, entre otros, para atender las solicitudes para Zacatecas.

“Me dio oportunidad de plantearle lo complejo, lo difícil de la situación, porque se les pasó la mano. No voy a dejar de insistir, porque los problemas que padece Zacatecas son de fondo como el problema que nos generó la nómina magisterial por las malas administraciones públicas en el pasado”, expresó.

Agregó que “le hicieron mucho daño a Zacatecas, mucho daño, y me duele lo que estamos viviendo en el tema de inseguridad, me duele mucho lo que vivimos con los maestros, me duele mucho el abuso que hicieron de la clase trabajadora robándose o saqueando su fondo de pensiones”.

Monreal Ávila dijo que ese tema del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas (Issstezac) también lo planteó con el presidente, pues “saquearon el único instituto de seguridad social que tenemos y no dejaron nada. Hace poco ingresaron 5 millones, pero por concepto de venta de unas casas en Jerez”.

Otro tema que le informó al presidente fue que no pudo pagar el salario de los burócratas y la dificultad que ha tenido para pagar la nómina de los maestros del sistema educativo estatal.

Asimismo, “me compartió de lo que ha pasado en otros estados, de los excesos, de los altos sueldos y entre las recomendaciones está que la austeridad republicana se expanda a todo el país, que se acabe con los excesos, los salarios onerosos, con el privilegio y con la impunidad”.

Por último, Monreal Ávila expuso que generó reuniones bilaterales con diferentes temas de salud, seguridad y educación, a la vez que invitó a López Obrador a visitar el estado para realizar recorridos y llevar a cabo reuniones de trabajo, lo cual se realizará en noviembre próximo.