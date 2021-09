Zacatecas necesita apoyo de la Federación por 2 mil millones de pesos para cerrar el año

El gobernador David Monreal Ávila ■ FOTO: LA JORNADA ZACATECAS

El gobernador David Monreal Ávila informó que este lunes acudirá a la Ciudad de México, en específico a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de Educación Pública, para encabezar la gestión de alrededor de 2 mil millones de pesos que le permitan cumplir con el pago de la nómina educativa.

Mientras tanto, dijo que funcionarios de alto nivel de Gobierno del Estado, tales como secretarios, subsecretarios, coordinadores y él mismo como titular del Ejecutivo, no recibirán su salario hasta que se resuelva la crisis financiera de la entidad.

Asimismo, exhortó a los líderes sindicales y a los trabajadores a que identifiquen el origen del quiebre financiero y que lo acompañen en su esfuerzo por gestionar recursos y lograr la federalización de la nómina estatal.

Sobre el pago del salario que se adeuda a los trabajadores, manifestó que, para la segunda quincena de septiembre, hay el riesgo de que no sólo se queden sin pago los maestros, sino también los demás servidores públicos. En ese sentido, el viaje a la Ciudad de México será para encabezar personalmente las gestiones del rescate financiero.

Monreal Ávila expuso que a primera hora de este lunes estará en las secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Educación Pública para solicitar un apoyo de alrededor de 2 mil millones de pesos y así poder cumplir los compromisos de cierre de año referentes a nómina magisterial, de trabajadores de gobierno, pago a proveedores, pasivos y otras obligaciones.

Además, informó que, como parte de la nueva gobernanza, iniciará la lucha por lograr la federalización de la nómina educativa que permitiría solucionar de fondo el déficit educativo que no se atendió en gobiernos pasados de manera irresponsable.

Indicó que estará informando a las y los zacatecanos de los avances, les pidió de nueva cuenta su apoyo y aseguró que honrará la confianza que la sociedad le dio para sacar adelante a Zacatecas.

En tanto, reiteró su llamado a los sindicatos a que estén a la altura de las circunstancias, pues la gente observa su trabajo y a las y los maestros a que identifiquen el problema para que lo apoyen en solicitar el respaldo federal porque aquí no está el dinero: “no me cansaré de decir que dejaron a Zacatecas en quiebra, en agonía y no tiene liquidez”.

Según Monreal Ávila, “conmigo van a tener un aliado, voy a acompañarlos en su lucha como ya lo hago”, y como una forma de hacer ahorros, ha instruido al interior del gobierno a que no se muevan vehículos porque no hay dinero para sufragar esos gastos.