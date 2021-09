“Un éxito” el diálogo económico iniciado ayer en EU: AMLO

La secretaria de Economía, Tatiana Clouthier; el canciller Marcelo Ebrard, la vicepresidenta de EU, Kamala Harris y otros participantes ayer en la reactivación del DEAN, en Washington. Foto tomada del Twitter de @SRE_mx

El Diálogo Económico de Alto Nivel (DEAN), que inició ayer en Washington, Estados Unidos, fue un “éxito”, aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien dijo no tener informes detallados de los resultados de la reunión, “nada más me informaron que salieron muy bien las cosas, que había sido un éxito la reunión, pero no tengo más elementos para informar”.

En conferencia matutina en Palacio Nacional insistió en que “estoy seguro que la reunión de ayer fue buena, estamos en la misma sintonía con el gobierno de Estados Unidos, hay coincidencias con la vicepresidenta Kamala Harris”, y reiteró que no se puede resolver el problema migratorio con una visión coercitiva.

“No ha habido una alianza para el desarrollo, para el progreso con justicia, que es lo que tenemos que buscar, primero con Centroamérica, y luego con toda nuestra América. Una especie de Unión Europea, pero sería una unión de nuestra América, o de América del Norte, Central y Sur, de toda América, tenemos que unirnos, y esto significa no sólo crecimiento económico, sino bienestar”, enfatizó.

Apuntó que la región de las Américas cuenta con una fuerza laboral joven y una gran diversidad de recursos naturales, lo que le da ventajas comparativas, frente a Europa, e incluso, Estados Unidos, que no cuentan con el mismo potencial de contar con generaciones de trabajadores jóvenes.

López Obrador también apoyo el posicionamiento del director general del Instituto Politécnico Nacional, Arturo Reyes Sandoval, quien rechazó la iniciativa presentada por el Congreso del estado de Hidalgo para cambiar la Ley Orgánica de esa casa de estudios.

“Pienso que está muy bien el IPN, desde que se creo en la época del general (Lázaro) Cárdenas se han formado ingenieros, técnicos, profesionales con dimensión social, de muy buen nivel académico. Además, profesionales que no se desvinculan del pueblo, de la gente. No le veo sentido a quitarle la esencial, el espíritu, lo que dio lugar a la creación del IPN”, subrayó el mandatario federal.

Agregó que no considera indispensable un cambio o reforma al IPN, y destacó que apoya la postura de su director general, quien, dijo, es un egresado del Politécnico, su familia también, es de la comunidad politécnica. Es un científico de renombre internacional, un hombre honesto, y no creo que sea necesario que haya una reforma, vamos a ver de qué se trata, a veces todo mundo quiere hacer cambios, pero tienen que ser cambios para mejorar, no para retroceder”.