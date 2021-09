Aplaza Senado discusión sobre Juicio Político y Declaración de Procedencia

Ciudad de México. El Senado aplazó para el lunes la discusión de la minuta de Ley de Juicio Político y Declaración de Procedencia, una vez que Morena accedió a modificarla y tratar de llegar a un consenso en torno a varios artículos de ese ordenamiento en los que, a juicio de la oposición, se vulnera el federalismo.

“Obviamente, cualquier modificación que se haga, implica que la minuta deberá regresar a la Cámara de Diputados”, comentó el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal y pidió a los integrantes de la colegisladora que entiendan que no hay ningún diferendo, ni ánimo de enmendarles la plana.

La intención es “cumplir con nuestra obligación Constitucional” de actuar como Cámara revisora y evitar que la ley se judicialice, comentó el también coordinador de Morena. Explicó que intenta, “con una gran flexibilidad” lograr acuerdos con PAN, PRI, MC y PRD, en torno a esa minuta, tal como se hizo con la Ley de Revocación de Mandato. “Queremos salvar en la medida de lo posible, cualquier inconsistencia que diera lugar a una controversia o acción de inconstitucionalidad”, agregó el senador Monreal.

Desde temprano hubo negociaciones entre Morena y el Bloque Opositor, que insiste en que se vulnera la autonomía de los congresos locales, al obligarlos a acatar las resoluciones que tome la Cámara de Diputados, en torno al desafuero de gobernadores, tema que ha motivado gran controversia a partir de la determinación de la legislatura local de Tamaulipas, que salvó al gobernador Francisco García Cabeza de Vaca de ser sometido a proceso penal.

El coordinador Monreal rechazó que la Ley de Juicio Político y Declaración de Procedencia parta de un ánimo de venganza o persecución política.

“ No, está muy sensible la oposición y me parece que es lógico en este momento político, pero no hay ninguna intención ni ninguna norma en todo el cuerpo normativo que pueda interpretarse como un instrumento de venganza o de persecución política contra algún gobernador o servidor público de los que menciona la Constitución que disponen de fuero. Está muy alejado de eso”.

Agregó que Morena y sus aliados cuentan con los votos para aprobar esa ley, pero en lugar de imponer su mayoría, prefirieron hacer hasta el último esfuerzo para llegar a acuerdos y consensos. “Nos dimos el tiempo de viernes sábado domingo a ver si lo logramos y el lunes discutirlo”.

EL coordinador del PRD, Miguel Angel Mancera, comentó que se busca construir una ley de consenso, por el bien de todos, ya que la minuta tiene visos de inconstitucionalidad, pero parece que hay ánimo de un entendimiento.