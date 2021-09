Las “ventajas” de un gobierno autoritario

■ México Lindo y Podrido… y Zacatecas otro tanto

A más de uno le llamará la atención el título de las presentes reflexiones, y se preguntará por qué se nos ocurre tal “barbaridad” ¿Qué ventajas podría tener un gobierno autoritario”? La respuesta tendríamos que aceptar que es afirmativa contra todo lo que pudiera pensarse y esperarse.

En las semanas recientes nos encontramos con una comunicación proveniente de CHINA en donde se afirmaba que el GOBIERNO CHINO SOLO PERMITIRIA A LOS JOVENES UN MAXIMO DE 3 HORAS POR SEMANA FRENTE A LOS VIDEOJUEGOS.

Ello llamó profundamente mi atención, fuera de que no veo como implementarán esta medida no me queda sino pensar que es benéfica sin lugar a dudas entre una juventud que en forma importante se ha perdido del camino por culpa de los videojuegos y que las estadísticas nos dicen que en nuestro medio, es decir. en nuestro país permitir que los jóvenes no dispongan de más de 3 horas YA NO DIGAMOS A LA SEMANA, SINO AL DIA sería algo útil en extremo para que pudieran dedicarse a otra cosa, sus trabajos escolares, el deporte o bien la lectura.

El aprendizaje digital ha dejado sin lugar a dudas mucho que desear, sea por que los niños y los adolescentes pronto se cansan de este tipo de enseñanza a distancia y a través de un medio digital, o sea por que los medios digitales en la casa de los pobres – mínimamente la mitad de la población – brillan por la ausencia o son monopolizados por los mayores, y cuando se los permiten a los educandos ellos pronto se cansan y si ven la posibilidad los utilizan para jugar juegos que por internet están fácilmente disponibles para el uso lúdico de quien los prefiere de frente a las aburridas clases de los maestros que tampoco se acostumbran mucho que digamos a impartir las clases a distancia.

Regresando a los gobiernos autoritarios, todos somos conscientes de las formas en que CHINA – lugar de nacimiento de la pandemia – pudo librarse de ella en unos cuantos meses poniendo a sus habitantes dentro de una estricta cuarentena – y pobre de aquel que no la cumpliera – 3 meses bastaron para que ese país autoritario en extremo se librara del VIRUS LETAL, y cuando en los meses recientes se han vuelto a presentar casos no en los miles como lo vemos en occidente sino en cifras menores a 100, rápidamente cierran las ciudades como recién ocurrió en WHAM – lugar de nacimiento del virus – donde volvieron a ponerse en estricta cuarentena realizando 11 millones de pruebas en una ciudad que apenas alcanza los 10 millones de habitantes.

Pero nosotros vivimos en occidente, países de tipo democrático DONDE TODO EL MUNDO HACE LO QUE SE LE DA SU REGALADA GANA, PROHIBIDO PROHIBIR NOS DIRIA LOPEZ OBRADOR, que cada quien se cuide y el centro histórico de la ciudad de México vuelve a ser invadido por cientos de miles de personas que no tienen que hacer en él y donde la mitad de ellos no portan ni siquiera el cubrebocas ni mucho menos siguen las medidas de una sana distancia, ¿entonces qué nos espera?

Repasemos un poco el mundo y sus gobiernos autoritarios vs democráticos: En el oriente occidentalizado como JAPON ya no ven la esquina a que se terminen los paraolímpicos y puedan implementar medidas enérgicas ante la presencia de ya 7 millones de contagios, más de los que se reporta en este el país de las otras cifras y las mentiras. Pero en lugares donde la educación individual es elevada y donde se ha formado ciudadanía consciente, vemos como; en los países nórdicos o en Nueva Zelanda solo para poner un par de ejemplos, donde sin ejercerse el autoritarismo la gente responde a las indicaciones de sus gobiernos, en la isla de NZ todos siguieron las indicaciones de su presidenta y entraron en una estricta cuarentena y el confinamiento total CON SOLO EL REPORTE DE UN CASO esto sí, para que aprendan.

Y mientras esto sucede en el mundo, en nuestro entorno local vemos a las multitudes aglutinadas – sin sana distancia de por medio – a inicios de semana para protestar contra la reforma DE ISSSTEZAC hecho que paralizó nuestra sufrida ciudad, cuando muchos tendrían que entender que dicha reforma en las condiciones actuales es necesaria, no pueden esperar que un país que vive situaciones económicas difíciles siga cargando el peso de unas pensiones que se diseñaron en otros tiempos y bajo presión de sindicatos que bien sabían que el país no podría mantener prestaciones como las de 3 meses de aguinaldo, mucho menos las pensiones ventajosas que reciben muchos de los líderes políticos que siguen recibiendo pensiones millonarias mientras que la mayor parte de la sociedad – de la que son parte – se muere de hambre.

Lo mismo con los profesores de la UAZ que tendrán que entender tarde que temprano que la universidad no podrá contar con prestaciones que a todas luces resultan exageradas como eso de las PRIMAS VACACIONALES Y DE ANTIGÜEDAD pero claro que NO ENTIENDEN LO QUE NO ENTIENDEN y por eso que el CONSEJO UNIVERSITARIO seguirá votando por la – terriblemente deficiente y mala – educación digital a distancia y no por las clases presenciales – y que sigan las vacaciones con cargo al erario – cuando a estas alturas tanto estudiantes de la UAZ como profesores tendrían que estar vacunados – y si no lo están es por culpa de ellos – tendrían – insisto – que entender lo que no entienden; que el regreso a clases presenciales de una necesidad para mejorar, al menos en algo la educación que ahí se imparte. Pero claro vivimos sociedades democráticas donde los alumnos sobre todo de las prepas eligen al RECTOR que no necesariamente es el mejor para llevar las riendas de la universidad, pero desde que FEMAT se dio cuenta que controlando a los estudiantes de las prepas podría controlar la universidad toda, desde entonces en un sistema democrático a todas luces fallido, hacen lo que quieren y que paguen los de arriba, es decir aquellos que manejan los dineros de los impuestos aportados mayoritariamente por los de abajo.

En estas condiciones uno pensaría que un gobierno autoritario permitirá la NECESARIA REFORMA DE ISSSTEZAC, así como el recorte de muchas de las prestaciones que tiene la UNIVERSIDAD prebendas que a estas alturas son inadmisibles para que la institución sea viable y de una vez por todas limitar las marchas que paralizan una ciudad y a muchos ciudadanos que ni las deben ni las temen, y de paso EXIGIR EL USO DE CUBREBOCAS que cada vez vemos más aquellos que no los portan frente los que SI CUMPLEN CON LA LEY EN CUANTO A SU USO. ■

LIBERTAD VS LIBERTINAJE ¡HE AHÍ LA CUESTION!