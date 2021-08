Oposición refrenda negativa a votar por un tercer extraordinario

Ciudad de México. El bloque opositor refrendó en el Senado que votará en contra de que la Comisión Permanente cite hoy a un período extraordinario de sesiones, en el que se discutan, entre otras reformas, la Ley de Revocación de Mandato.

PAN y PRI refrendaron su postura de un día antes, pero la definición la dió el coordinador de MC, Dante Delgado, al ofrecer una conferencia de prensa.

Delgado estuvo acompañado por la diputada de su partido, Fabiola Hernández Loya, quien no se presentó en la sesión de un día antes y tampoco lo hizo su suplente, Adriana Medina, quien sostuvo que se había contagiado de Covid-19 y presentó el resultado de la prueba en su página de Internet. Sólo que el documento provocó un escándalo anoche en redes sociales, ya que se encontró que era de un año antes.

Cuestionado al respecto, Delgado respondió que no había hablado con Medina, “pero no tengo por qué dudar” de su palabra. Salió también en defensa de la diputada Hernández Loya. Dijo que por cuestiones familiares, ya que estaba cuidando a su padre, no pudo presentarse en la sesión de la Permanente.

La diputada Loya no quiso precisar si estaba de viaje fuera del país, como lo señalaron legisladoras de otros partidos. Sólo señaló que lo importante es que “después de un largo trajinar” estaba presente y votaría en contra del extraordinario.

Delgado, a su vez, insistió en que MC “no está para servir al Presidente de la República”, ni aceptará una ley de Revocación de Mandato, “con una pregunta obsequiosa” que no se rige por lo establecido en la Constitución.

La conferencia de prensa de Delgado fue seguida por senadores del PAN, que desde temprano subieron un mensaje a redes, en el que llamaron a “ los grupos parlamentarios integrantes del Bloque de Contención a asistir a la sesión de la Comisión Permanente y votar en contra de la aprobación de un periodo extraordinario”.

“Hacemos un gran llamado al bloque opositor a presentarse hoy a la votación de la Comisión Permanente. El PAN está puesto y listo para votar en contra de un periodo extraordinario, pero para lograrlo es necesario ir juntos. Hagámoslo por México y nuestra democracia”, publicaron en su cuenta oficial de Twitter.

El llamado era a MC, que un día antes, al no presentarse la diputada Loya ni su suplente, le dieron a Morena uno de los dos votos que le faltaban para completar la mayoría calificada necesaria. De no haber faltado el senador del PT, Joel Padilla – aun resentido por el desafuero de Mauricio Toledo-, el grupo de Ricardo Monreal habría logrado la aprobación del extraordinario.

El senador Manuel Añorve y la diputada Claudia Pastor,ofrecieron también una conferencia de prensa en la que reiteraron que para el PRI el período extraordinario no es necesario.

”Estamos a 10 días de que empiece la nueva Legislatura, una nueva Legislatura que se va a integrar con una configuración política distinta a la actual, porque así lo ha querido la ciudadanía y creemos que corresponde a esa Legislatura realizar la valoración y el análisis que ameritan leyes como las que se están proponiendo para un Periodo Extraordinario.

La sesión de la Comisión Permanente, que fue citada para las 12 horas, aún no comenzaba pasadas las dos de la tarde.