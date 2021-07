Excarcelar a víctimas de tortura y sectores vulnerables, dispone AMLO

La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, durante la conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, el 29 de julio de 2021. Foto La Jornada

Ciudad de México. Por decreto presidencial serán excarceladas víctimas de tortura, personas acusadas por delitos del ámbito federal, anunció hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Igualmente serán beneficiados internos acusados de de delitos no graves – del fuero federal- mayores de 75 años de edad, que tras 10 años en prision no hayan sido sentenciados.

Asimismo saldrán de prisión adultos mayores de 65 años en situación de vulnerabilidad (enfermos) y aquellos que se compruebe que hayan sido torturados. En este último caso saldrían todos, sin importar el delito por el que se les acuse ni la edad.

“Los que hayan sido torturados y se pruebe, con el protocolo de Estambul que, en efecto, padecieron de tortura, van a ser liberados, de cualquier delito, de cualquier edad. O sea, cero tortura”, advirtió el Presidente López Obrador la mañana de este jueves ante la prensa.

El universo de eventuales beneficiados por todas las causas expuestas (sin sentencia, del fuero federal) es de 12 mil 358 individuos, aunque todavía no se sabe cuántos de ellos cumplirían con alguno de los supuestos referidos para obtener la libertad.

Por instrucción del Presidente, la Secretaría de Gobernación (SG) preparará de inmediato el decreto y se espera que la liberación se haga de manera expedita, a más tardar en septiembre.

El beneficio es para los acusados por delitos del fuero federal, aunque el Presidente López Obrador instó a las entidades federativas a hacer lo propio, y si el rezago en la materia es por falta de recursos “que se bajen el sueldo los arriba”.

En cuanto a la tortura, quien alegue estos malos tratos – y se compruebe a través del protocolo de Estambul- también se podría solicitar la excarcelación, informó al inicio de la conferencia de prensa la titular de la SG, Olga Sánchez Cordero.

El Presidente ha instruido que en este gobierno no se puede permitir ningún acto de tortura y menos para obtener una confesión, dijo.

En México, informó Sánchez Cordero, 43 por ciento de la población penitenciaria no ha recibido sentencia.

La mayoría de quienes están en esta situación son personas acusadas de delitos del fuero común, en penales estatales.

De una población total privada de su libertad de 220 mil 114 personas, 125 mil 567 ya tienen una sentencia y 95 mil 547 aún no la reciben; de este último grupo, 87 mil 189 son del fuero común (cuyo proceso está a cargo de autoridades de los estados).

El Presidente dijo que con la Cuarta Transformación la SG tiene un nuevo rol.

“Ya no es la secretaría de la represion y el autoritarismo sino de la protección de los derechos humanos y la procuración de justicia”.

Para los jóvenes, dijo el mandatario, se debe decirles que la SG jugó un papel por muchas décadas de la secretaría del castigo, la depresión, del control, de la guerra sucia. Eso se terminó.

“Lo segundo, es aclarar, para que no haya duda: son cuatro decisiones que se van a establecer en un decreto presidencial: primero, que no sentenciados del fuero federal con más de 10 años sin sentencia , que no hayan cometido delitos graves van a ser liberados.

“Lo repito, internos en las cárceles federales que en 10 años no hayan sentenciados y estén en la cárcel por delitos no graves, van a ser liberados”.

Dos, adultos mayores de 75 años que estén en las cárceles, también del fuero federal, que no haya cometido delitos graves, delitos de sangre, van a ser liberados.

Adultos mayores de 65 años con enfermedades crónicas que estén en la cárcel y que no hayan cometidos delitos graves van a ser liberados.

En todos los casos se seguirá un proceso simplificado.

Se pedirá a la secretaría de Salud que haga los diagnósticos.

El plazo de liberación no va a hacer mayor al 15 de septiembre.

“Y cuatro, todo interno en cárceles federales que haya sido torturado y se compruebe mediante el protocolo de Estambul va a ser liberado. No queremos la tortura en México, nadie merece ser torturado, nadie”.

La SG elaborará el decreto la semana próxima para publicarlo, precisó.

Es importante que se tome en cuenta que hay muchos detenidos que no tienen sentencia y que no solo es fuero federal, también es fuero común y es la mayoría.

“Ojalá y las autoridades estatales tomen cartas en este asunto”, subrayó.

“Del fuero común, 82 mil 189, y del federal 12 mil 358, la justicia como lo establecen los ordenamientos legales debe ser rápida, expedita, cómo va a estar una persona detenida por más de 10 años sin sentencia?”, planteó el mandatario.

Esto lo tiene que atender el Poder Judicial, tanto en los estados, como el Poder Judicial de la Federación, los Tribunales Superiores de Justicia en los Estados y el Poder Judicial Federal.

“Que les falta personal, faltan recursos, bájense el sueldo los de arriba, ahorren. Que es muy piramidal su funcionamiento de los poderes, los de mero arriba vivimos muy bien, austeridad republicana, pero no sólo es falta de recursos, de personal, es ineficiencia, burocratismo, corrupción, y desatención al que no tiene para pagar un abogado.

“Que hay mucha gente que no tiene defensa, porque las defensorías de oficio no están bien integradas, ni en los estados ni en lo que tiene que ver con el Poder Judicial Federal, que deberían de tener equipos muy buenos de abogados para defender a la gente humilde y que ya no sólo llegue a la cárcel el que no tiene con qué comprar su inocencia”, señaló el Presidente López Obrador.