Acudió a vacunarse 85% de los zacatecanos de 30 a 39 años: Tello

Alejandro Tello ofreció una conferencia de prensa acompañado de Gilberto Breña y Oswaldo Caldera ■ foto: la jornada zacatecas

■ Puntualiza que se trata de un tema de responsabilidad social de todos

■ Tentativamente la inmunización para el grupo de edad de 18 a 29 años iniciará la próxima semana, o a más tardar durante la primera quincena de agosto

“Tenemos que volver a preocuparnos, a ocuparnos y trabajar” para seguir las medidas sanitarias y así bajar los contagios de Covid-19 en la entidad, afirmó el gobernador Alejandro Tello Cristerna, quien agregó que se trata de “un tema de responsabilidad social de todos”.

En este mismo tenor, el mandatario lamentó que la población de 30 a 39 años no acudiera a vacunarse como era lo esperado; entre Guadalupe y Zacatecas se esperaba la aplicación de cerca de 43 mil primeras dosis, mientras que la afluencia real fue de poco menos de 37 mil dosis, es decir, el 85 por ciento.

Por lo anterior, el gobernador hizo un llamado a que las personas acudan a vacunarse y hagan conciencia de que “cada vez hay más y más jóvenes hospitalizados”, y en muchas ocasiones, son estos mismos quienes exponen a sectores vulnerables al Covid-19.

Agregó que “necesitamos la activación de los jóvenes; no podemos ser omisos”, si bien aseguró que no será autoritario cerrando o limitando bares y antros, sí hizo un llamado a que estos establecimientos busquen estrategias para invitar a que los jóvenes se vacunen.

En este sentido, el titular del Ejecutivo estatal pidió a los empresarios locales que pidan las medidas restrictivas necesarias a sus clientes, porque “la economía sí es fundamental, pero más las vidas de las personas”.

En cuanto a la promoción de la vacunación, el mandatario expuso que, a modo de incentivo a quienes conforman el grupo de 18 a 29 años de edad, se les emitirá su licencia de conducir válida sin costo alguno si presentan su comprobante de vacunación junto con los demás requisitos para tramitar la licencia (CURP, identificación oficial, comprobante de domicilio y examen médico).

Sobre esto último, Oswaldo Caldera, titular de la Dirección de Policía de Seguridad Vial, precisó que la licencia emitida tendrá vigencia de un año y podrá tramitar en los módulos de expedición de Zacatecas, Guadalupe, Fresnillo y Jerez, aunque la promoción aplica para los jóvenes de los 58 municipios.

Regresando al tema de contagios, Tello advirtió que el número de casos positivos es una prueba de que “estamos inmersos en esta tercera ola”, lo que también se está reflejando en un incremento en la positividad entre el personal de salud, al tener al momento 50 personas de este sector contagiadas; eso debe preocuparnos, porque son quienes nos cuidan, sostuvo.

Breña Cantú complementó la información indicando que la pandemia se centra en 7 municipios, pero sobre todo en la zona conurbada, y entre los pacientes hospitalizados cada vez hay más jóvenes, por lo que no se deben confiar en que, por su edad, no se enfermaron o no presentaran problemas graves de salud; incluso hay pacientes que “quedan con secuelas importantes y bajan la calidad de vida”.

Por esto reitero que “es triste que teniendo la vacuna, no asistan, cuando la única forma de llegar a un número suficiente de personas inmunizadas, que evite que el virus se siga propagando”, es por este método. “Si no entendemos que todo lo que hacemos afecta a los demás, jamás vamos a salir de la pandemia”, concluyó el funcionario.

El secretario adelantó que, tentativamente, la vacunación para el grupo de edad de 18 a 29 años iniciará la próxima semana, o a más tardar durante la primera quincena de agosto.

Como información adicional, Tello Cristerna, comentó sobre la “toma” de Ciudad Administrativa, sobre la cual dijo que espera llegar a acuerdos pronto con el sindicato, el cual se manifestó debido a la falta de acuerdo sobre el incremento salarial; los trabajadores solicitaban un incremento del 10 por ciento, lo cual “sale de las posibilidades financieras del estado”, por lo que la administración ofrece incremento de 2.5, pero no se ha aceptado.

Para llegar a un acuerdo, expuso que buscaría concretar una mesa de trabajo en la que asistan representantes del gobierno entrante, “pues la erogación de los acuerdos que se hagan no le correspondería a la administración actual”, precisó.

El gobernador exhortó, para este diálogo, que los líderes sindicales “entiendan la situación del estado, sean más flexibles” y así se pueda llegar a acuerdos.