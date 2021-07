Caso Miroslava Breach: autor intelectual tiene orden de arresto

Miroslava Breach Velducea fue asesinada el 23 de marzo de 2017. Foto 'La Jornada'

Ciudad de México. A cuatro años del asesinato de Miroslava Breach Velducea, corresponsal de La Jornada en Chihuahua, la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (Feadle) ya obtuvo sentencias condenatorias para dos de los implicados en el atentado que la privó de la vida y existen dos órdenes de aprehensión por ejecutarse, una de ellas en contra del autor intelectual del ataque, Crispín Salazar Zamorano, líder de un grupo delictivo que opera al servicio del cártel de Sinaloa, conocido en la sierra chihuahuense como Los Salazar.

Además, está pendiente de cumplimentarse un mandamiento judicial en contra de Wilbert Jasiel Vega Villa, uno de los autores materiales del homicidio cometido el 23 de marzo de 2017 en la ciudad de Chihuahua. Jasiel prestó el domicilio donde se ocultó el hombre que abrió fuego contra la periodista y que durante un mes planeó la agresión, vigiló las actividades de Miroslava y detalló las rutas de escape. Además, condujo el vehículo en que escapó Juan Carlos Moreno Ochoa, El Larry, el hombre que disparó contra la comunicadora.

En entrevista con La Jornada, el titular de la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Libertad de Expresión (Feadle), Ricardo Sánchez Pérez del Pozo, dio a conocer los avances de esta investigación y también de las líneas de investigación que siguen abiertas, entre ellas la acreditación de responsabilidad para otros probables involucrados.

“El caso de Miroslava es uno de los más relevantes que tenemos dentro de la fiscalía, y se han obtenido dos sentencias: la primera se obtuvo en (agosto) de 2020, por 50 años, en contra de uno de los autores materiales que estuvieron involucrados en la planeación, ejecución y fuga” de los autores materiales, señaló Sánchez Pérez del Pozo.

Resalta que esa condena “representa un punto importante porque es la primera en un juicio oral en torno a un homicidio cometido en contra de un periodista” y en que se pudo acreditar “el vínculo del ejercicio periodístico” con el ataque.

“Eso nos permitió identificar la sucesión de notas (revelaron que familiares de Los Salazar estaban siendo impuestos para alcanzar cargos de elección popular) que llevaron a generar este ataque, donde se dio la instrucción y toda la estructura que estuvo tras el homicidio de Miroslava”.

Explica que la sentencia de ocho años que se obtuvo en contra del ex alcalde de extracción panista de Chínipas, Hugo Amed Schultz Alcaraz –quien vía telefónica exigió a la periodista que revelara sus fuentes–, fue una condena baja, porque “su participación fue como auxiliador en el homicidio (…); no estuvo presente durante el ataque, no participó en el diseño de la agresión, él facilitó información a los autores intelectuales muchos meses antes de la ejecución del homicidio, que permitieron identificar a Miroslava como la responsable de información que fue publicada en La Jornada”, la revelación de los grupos de narcotraficantes imponiendo a sus familiares como candidatos a cargos de elección.

“Hoy podemos decir que se emitieron un total de cinco órdenes de aprehensión en ese caso. Una en contra de El Larry, que fue sentenciado a 50 años; contra otros dos autores materiales, uno de ellos (Ramón Andrés Zabala Corral) fue asesinado por el mismo grupo delictivo y el otro que está prófugo, Jasiel “N”, y estamos trabajando con la policía y con los servicios de inteligencia para ejecutar esa orden de aprehensión”.

–¿Sigue abierta la investigación en contra de otros militantes del PAN presuntamente involucrados en el homicidio?

–La investigación sigue abierta en general para cualquier otro tipo de responsabilidad.

–¿Es verdad que el homicidio fue una “ofrenda” de cumpleaños del actual líder de Los Salazar (Crispín) a su hermano Adán, quien se encuentra preso en una cárcel federal y cumple años el 23 de marzo?

–Lo que se ha acreditado es que el autor intelectual (Crispín, líder de Los Salazar) le preguntó a su familiar preso en fechas cercanas al 23 de marzo si quería o no que Miroslava fuera asesinada, y esa persona (Adán) contestó “tú decídelo”. No hay un elemento claro de esa circunstancia y eso sólo puede saberlo la persona que ordenó el homicidio, no lo podemos establecer de otra manera.

Video de la entrevista completa en: https://bit.ly/2UURWGO