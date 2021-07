Pacificar el país “sin mano dura”, el desafío: AMLO

"Vamos a seguir avanzando hasta pacificar el país", dijo ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador. Foto La Jornada

“Ciudad de México. Si no terminamos de pacificar a México, por más que se haya hecho, no vamos a poder acreditar históricamente a nuestro gobierno”, enfatizó el presidente Andrés Manuel López Obrador. En su conferencia de prensa matutina, reiteró que la paz es fruto de la justicia.

Y al concluir la habitual comparecencia ante los reporteros, insistió en que recibirá en Palacio Nacional a casi todos los gobernadores de oposición, pero se concedió el derecho de picaporte: al de Tamaulipas, no, “vamos a esperar porque ahí hay un asunto legal y no quiero que se mezcle”; y al de Michoacán, Silvano Aureoles, tampoco, “porque hay mucha politización y yo no quiero que se produzcan debates ríspidos o espectáculo; hay que cuidar la investidura” presidencial.

En la comparecencia, abundante en temas y frases, el tabasqueño se refirió con dureza a gobiernos anteriores: “ellos no fueron un buen ejemplo, porque actuaron también como delincuentes. No se sabía dónde terminaba la delincuencia y dónde empezaba la autoridad, no había frontera, era lo mismo”.

Del grupo armado de autodefensa en Pantelhó, Chiapas, dijo que el tema ya recibe atención. “Se está trabajando en Chiapas. Últimamente ha habido estas manifestaciones de violencia; incluso hubo un asesinato de varias personas en Tuxtla (Gutiérrez), y lo que está sucediendo en Pantelhó y en otros sitios donde hay grupos que están actuando de manera violenta, pero no representan ningún riesgo a la estabilidad, a la gobernabilidad”.

Al referirse a la incidencia de delitos del fuero común y del federal, señaló que “todos tenemos responsabilidad y tenemos que enfrentarla”, y así de las reuniones con los gobernadores saldrá el trabajo coordinado, pues “vamos a seguir avanzando hasta pacificar el país. Es un desafío, es una responsabilidad, es una convicción. Si no terminamos de pacificar a México, por más que se haya hecho, no vamos a poder acreditar históricamente a nuestro gobierno.

“Además, es un desafío hasta político, porque nuestros adversarios se frotan las manos, son conservadores autoritarios, son partidarios de la mano dura, de las medidas coercitivas, de cárceles, leyes más severas. Sí es un desafío decir: hay otra forma, no es el mátalos en caliente, no es la tortura, que era una práctica lamentablemente usual hasta hace muy poco; torturar, las masacres, el que en un enfrentamiento a los que quedaban heridos los remataban. Eso no. Se ríen, ¿no?, se burlan, de que he dicho que ‘abrazos, no balazos’. Y vamos a demostrar que funciona.”

Orden en aduanas

López Obrador argumentó que lo mejor para enfrentar la violencia es que haya opciones, trabajo, bienestar y que se atienda a los jóvenes. También defendió la creación de la agencia nacional de aduanas que será operada por las Fuerzas Armadas en coordinación con el Sistema de Administración Tributaria (SAT). “Necesitamos poner orden en todo lo relacionado con las aduanas, y no se admiten recomendados”, repuso.

Al responder a la interrogante que se desprendió de la queja de tres candidatos sin registro que ganaron en el pasado proceso electoral y no han recibido despuesta de la autoridad, el Presidente argumentó: “Si ya está en el tribunal (Electoral del Poder Judicial de la Federación), pues ahí tienen que resolver. ¿Para qué están los magistrados del tribunal?, ¿cuál es su función? Su trabajo y su función básica es que haya justicia y que haya democracia. Si ese tribunal no garantiza que haya democracia, hay que seguir insistiendo y seguir luchando hasta que las instituciones cumplan cabalmente con su responsabilidad”.