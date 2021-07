Fallece el artista plástico Juan Manuel de la Rosa

Realizó estudios especializados sobre diversas técnicas de papel hecho a mano en Francia, Egipto, Estados Unidos y Japón, de ahí el sobrenombre poético de “El hacedor de papel” ■ FOTO: FACEBOOK

■ Dejó el espacio terrenal para ir a teñir de otro color el desierto azul que nos techa y continuar así, su diáspora personal: Alejandro Aura

■ Fue pintor, grabador, fabricante de papel, escultor y ceramista. Estudió Artes Visuales en la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL)

■ Participó en más de 50 exposiciones en México, Estados Unidos, Francia, Argentina, Colombia, Ecuador, Venezuela, Perú, Bélgica, España, entre otros

“No puede haber amanecer más triste que cuando uno se entera de la muerte de un gran artista” fueron las palabras de la historiadora del arte y directora del suplemento cultural La Gualdra, Jánea Estrada Lazarín, con las que dio preámbulo a un día aciago para el arte zacatecano, porque este 15 de julio de 2021, Juan Manuel de la Rosa, el “hacedor de papel” como escribiera el poeta Alejandro Aura, dejó el espacio terrenal para ir a teñir de otro color el desierto azul que nos techa y continuar así, su diáspora personal.

La noticia triste la dio el gobernador Alejandro Tello Cristerna a través de sus redes sociales. “Zacatecas pierde a uno de sus grandes artistas. Descanse en paz, Maestro Juan Manuel de la Rosa”, escribió el mandatario estatal.

La muerte la confirmaron sus hijos también a través de la página de Facebook del artista: “En la madrugada del 15 de julio de 2021, nuestro padre Juan Manuel de la Rosa falleció. Su vida fue plena y bella, con auténticas exhalaciones artísticas hasta el último momento. Sabemos que tocó tantas vidas. Sus hijos, Valentina, Natalia y Pablo Emiliano, agradecemos el amor que tantas personas le han tenido. Ahora vive en su arte, en su recuerdo y en nuestro amor”.

Tras la confirmación, tanto Twitter como Facebook comenzaron a llenarse palabras sentidas hacia la figura del artista. Escritores, promotores, periodistas y políticos lamentaron el sensible fallecimiento. “El arte zacatecano está de luto: muere uno de sus más grandes artistas. Juan Manuel de la Rosa, que el azul más cálido avance hacia ti y te llene de eternidad. Sé que el cielo detrás del cielo zacatecano ya te da la bienvenida, con Velarde, Felguérez, Goitia, Amparo Dávila, Ruelas, Emilio Carrasco y todos los demás”, escribió la joven poeta Irene Ruvalcaba.

“Que su viaje infinito esté colmado de belleza, poesía y arte… Lamento mucho su fallecimiento. Zacatecas de luto”, completó Jánea Estrada; mientras que el periodista Juan Gómez lo recordó como un “hombre culto, buen lector (¿Devorador de libros?), pero sobre todo un gran conversador. La obra de Juan Manuel de la Rosa está en distintos ámbitos, edificios, galerías y museos, pero el grato recuerdo de su amistad, el disfrute de sus conversaciones, estarán siempre con nosotros”.

Juan Manuel de la Rosa fue pintor, grabador, fabricante de papel, escultor y ceramista. Estudió Artes Visuales en la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) y pronto se convirtió en un artista reconocido en varias partes del mundo, pues participó en más de 50 exposiciones en México, Estados Unidos, Francia, Argentina, Colombia, Ecuador, Venezuela, Perú, Bélgica, España, entre otros.

Fue becario por el gobierno de Nuevo León para realizar estudios y trabajos en el Atelier Clot et Bramsen, en la Escuela de Bellas Artes de París y en el Taller de Dimitri Papargueorguiu en Madrid. En 1980 fue maestro invitado por la Casa de Cultura de San Juan de Puerto Rico. Y realizó, a lo largo de su carrera estudios especializados sobre diversas técnicas de elaboración de papel hecho a mano en países como Francia, Egipto, Estados Unidos y Japón, de ahí el sobrenombre poético de “El hacedor de papel”.

Nacido en una comunidad enclavada en el semidesierto zacatecano, Sierra Hermosa, el artista pronto emigró para huir de la aridez, pero el paisaje nunca lo abandonó. “Un hombre que viaja ya no es el mismo, lleva una herida abierta en el corazón”, le dijo a la periodista del Sistema Zacatecano de Radio y Televisión (Sizart), Arazú Tinajero, en una entrevista en el marco de su última exposición en Zacatecas en 2019 titulada “Diáspora personal”, en la que reconoció que ha sido extranjero en otras partes, pero siempre aparece el saudade de volver a un lugar, el semi desierto.

“La árida y crepuscular tierra zacatecana hace aparición en su quehacer pictórico poblado por sombras, almas e imágenes; el artista no intenta elaborar una copia de la realidad, sino que la intensifica y domina esta referencia concreta a través de la pintura per se” escribió de la obra de De la Rosa, la historiadora del arte Dafne Cruz Porchini, visión que el artista siempre enfatizó, cuando señalaba que no inventaba nada, pues todas las imágenes eran de su infancia, del desierto.

“Son imágenes que me asaltan en la vigilia, en el sueño y en el duermevela. Yo soy un migrante interno y todos estamos en desplazamiento”, dijo alguna vez el trashumante hacedor de papel que, como dijeron sus hijos, Valentina, Natalia y Pablo Emiliano: “ahora vive en su arte, en su recuerdo y en nuestro amor”. Descanse Paz el artista Juan Manuel de la Rosa.