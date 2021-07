No hay algún dictamen para aprobar la reforma a la Ley del Issstezac: PRI, PAN, PRD y MC

■ Legisladores y dirigentes estatales aseveraron que quienes tienen prisa por darle luz verde son los del grupo parlamentario de Morena y el gobernador electo David Monreal Ávila

■ La CRICP informó que en la agenda prevista para este miércoles no se encontraba algún dictamen respecto a la citada reforma del Instituto

Legisladores y dirigentes estatales del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Partido Acción Nacional (PAN), Partido de la Revolución Democrática (PRD) y de Movimiento Ciudadano, aclararon, en conferencia de prensa, que no hay algún dictamen para que se apruebe la reforma a la Ley del Issstezac y denunciaron incluso, que quienes tienen prisa por aprobarla son los del grupo parlamentario de Morena y el gobernador electo David Monreal Ávila como un “cálculo político” para que la aprobación se le cargue al mandatario saliente, Alejandro Tello Cristerna.

En la conferencia, el diputado priísta, José María González Nava, señaló que no ha habido reunión de las Comisiones Unidas para la revisión de las dos iniciativas propuestas, la del gobernador Alejandro Tello y la de la diputada Alma Dávila Luévano, pues si bien la Comisión de Parlamento Abierto ha hecho algunas convocatorias, el proceso legislativo indica que tienen que las unidas quienes dictaminen y hasta la fecha no existe tal dictamen, por lo que es sorpresivo que estén llamando a un periodo extraordinario.

Además, puntualizó González Nava, estas iniciativas se tienen que llevar a un trabajo de particular socialización, en la que se involucre a todos los actores, a los cotizantes dentro del propio Issstezac, al secretario de Finanzas para ver los impactos presupuestales, al actuario, a los sindicatos y a la clase trabajadora de los distintos entes empresariales del instituto. “Se tiene que hacer una socialización completa para tener un producto”.

“Al día de hoy tenemos dos propuestas no terminadas, esto quiere decir que el análisis habrá de decirnos qué tipo de ley se requiere para dar viabilidad al Issstezac. El día de hoy no se tiene ese análisis y esa socialización del dictamen, por lo que, sin duda, estaremos en contra de votar una ley que no cumpla con estas características”, enfatizó el diputado.

Por su parte, el perredista José Juan Mendoza acusó que existe una prisa de querer aprobar dicha iniciativa de reforma a la Ley del Issstezac por parte del gobernador electo, porque los diputados de Morena están haciendo un cálculo político de que al aprobarla se le cargue al gobernador saliente y no al que entra en septiembre. “Es absurdo y ofensivo para la clase trabajadora”, sostuvo.

“La base trabajadora que hoy se está manifestando apoyó el proyecto de los que hoy los están traicionando. Hoy los diputados de Morena están queriendo aprobar de prisa, acelerada y sin discutirse una ley incompleta e inacabada y que no ha sido discutida a profundidad. Esta iniciativa debió haber sido aprobada por comisiones unidas, pero la Comisión de Parlamento Abierto la quiso atraer y aprobar, pero se tiene que revisar. Es un tema con una clara intencionalidad política. PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano nos oponemos, esto es un atropello al procedimiento”.

Comisión Permanente

La Comisión de Régimen Interno y Concertación Política informó mediante un comunicado que tenía como objetivo reunirse para desahogar la agenda prevista para el periodo extraordinario convocado, encontrando que el recinto legislativo había sido ‘tomado’ por manifestantes de diversos sindicatos que se oponen a una reforma a la Ley del Issstezac.

Ante la falta de quórum, señala la misiva, no pudo instalarse la sesión y se convocó nuevamente a la CRICP para las 18 horas, en la cual se hicieron diversas consideraciones, por los grupos parlamentarios de Morena, PT, Partido Verde y PRD.

En la agenda prevista para este miércoles no se encontraba algún dictamen respecto a la reforma del Issstezac, era simplemente la instalación del periodo extraordinario.

Sobre la reforma, afirman, se ha hecho un trabajo de parlamento abierto donde se han atendido todos los sindicatos y grupos que lo han solicitado, con el tiempo suficiente para que se expresen, donde el propósito ha sido encontrar el mejor punto de equilibrio entre los derechos de los trabajadores, la capacidad financiera de Gobierno del Estado y las implicaciones que puede tener la sociedad en su conjunto ante la posibilidad de una restricción presupuestal para infraestructura y programas sociales.

“El Instituto atraviesa por una crisis reconocida por todos, en la que los trabajadores no son culpables, pero la situación es insostenible, y amenaza con llegar al incumplimiento permanente de las obligaciones con los jubilados y pensionados. Esta Legislatura tampoco es quien ha provocado la quiebra del Instituto, pero es la instancia que tiene la responsabilidad de asumir su compromiso para buscar soluciones”, señalan.

Nos proponemos hacer nuestro mejor esfuerzo para darle viabilidad financiera y estabilidad de mediano y largo plazo.

En apego al proceso legislativo, puntualizaron, los documentos estarán al alcance de todos los interesados antes de cualquier decisión.

El escenario de que sea la próxima Legislatura la que atienda esta reforma, que es necesaria e inminente, implica empezar de cero y tirar por la borda el trabajo realizado hasta ahora por esta 63 Legislatura y el esfuerzo de todas las personas que han participado en el parlamento abierto.

Entendemos las protestas y los reclamos de la base trabajadora, pero se requiere más propuesta, más diálogo y mejor entendimiento.

El combate a la corrupción y el castigo a los malos manejos es parte sustantiva del nuevo diseño institucional, no hay ninguna intención de encubrir a nadie.