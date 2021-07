Epidemiólogo exhorta a los jóvenes a aplicarse la vacuna contra el Covid-19

Pese a estar vacunados, recomiendan mantener las medidas de higiene ■ foto: cortesía

■ Señala que con el surgimiento de una tercera ola de contagios este sector de la población es más vulnerable ante la cepa Delta

El epidemiólogo Joel Correa Chacón exhorta a la población, en especial a los jóvenes a vacunarse contra el Covid-19, ya que con el surgimiento de una tercera ola de contagios, este grupo es el más vulnerable, en parte por ser el sector que aún no ha recibido la vacuna, pero más que nada porque la cepa Delta ataca más a este sector de la población.

La preocupación más grande para Correa Chacón es que todavía hay un gran sector de la población que no ha recibido la vacuna y únicamente teniendo las dos dosis es que verdaderamente se pueden reducir los contagios, ya que a pesar de que no tiene un 100 por ciento de eficacia, sí disminuye el riesgo en un gran porcentaje; sin embargo, eso no significa que quienes ya la tienen puedan bajar la guardia, sino que tienen que seguir procurando las medidas de precaución porque todavía pueden contagiarse y contagiar a más personas.

Por otro lado, la cepa Delta tiene tres mutaciones que la vuelven más agresiva, más contagiosa y que afecta mayormente a los sectores más jóvenes de la población que, en este caso, son quienes todavía no han podido recibir las vacunas y precisamente por eso es importante que le den la importancia necesaria a esto.

Ante la Delta, cabe recalcar que la vacuna si tiene efecto en contra de esto, reduce el porcentaje de contagio apenas al 4 por ciento, pero no las elimina y por eso es importante que se siga promoviendo el uso obligatorio de cubrebocas en todos los espacios públicos, así como recalcar la importancia de mantener la sana distancia y las demás precauciones para evitar que sigan sucediendo los contagios de Covid-19.

Correa Chacón recalcó que a pesar de que por ahora se han disminuido las medidas sanitarias, es importante que la gente sepa que la contingencia no ha terminado y que ahora que está surgiendo una tercera ola es aún más importante mantener la guardia y evitar asistir a lugares donde aumente el riesgo de contagio, como aglomeraciones y espacios cerrados, pero lo más importante es atender al llamado a recibir ambas dosis de la vacuna.