Hay dos carpetas de investigación por presunta pornografía infantil en Zacatecas

Lorena Oropeza, titular de la Fiscalía Especializada en Trata de Personas ■ FOTO: ANDRÉS SÁNCHEZ

■ Los expedientes fueron remitidos por la FGR; el asunto fue enviado desde la Interpol

■ Investigaciones del órgano internacional advertían que uno de estos casos ocurrió en un municipio zacatecano: Lorena Oropeza, fiscal especial

■ Señala que la Fiscalía Especializada trabaja en materia de prevención, “para que estén alertas a estos hechos que se dan, sobre todo con los menores”

“Afortunadamente en Zacatecas no tenemos casos directos de pornografía infantil, es decir, no hemos tenido denuncias por este hecho”, comentó Lorena Oropeza, titular de la Fiscalía Especializada en Trata de Personas, a propósito de la conversación iniciada por el caso de la Youtuber Yesseline “N”, quien fuera vinculada a proceso por el delito de posesión de pornografía infantil.

Aún así, Oropeza precisó que se da seguimiento a dos carpetas de investigación que fueron remitidas por la Fiscalía General de la República.

Según detalló la fiscal, este fue un asunto que la Interpol remitió a la Fiscalía General de la República y que, tras una serie de investigaciones y la geolocalización, se encontró involucrado un municipio del estado, “por eso nos las remiten a nosotros aquí al estado, para que continuemos con la investigación”, señaló.

A pesar de que no hay hasta el momento alguna carpeta local por pornografía infantil, se considera que puede darse el caso, por lo que la Fiscalía Especializada, al momento, se encuentra trabajando en materia de prevención “para que estén alertas a estos hechos que se dan, sobre todo con los menores”, dijo.

Al tratarse de menores, el delito de pornografía infantil se cuadra en la fracción tercera o en la modalidad número 3, que es la explotación, la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, explicó Oropeza, por lo que se considera entre los delitos de trata de personas, como la explotación sexual, el turismo sexual, prostitución, etcétera.

“De alguna manera nos da la tranquilidad que no tenemos denuncias, lo que nos hace pensar que en Zacatecas no es un problema tan grave, o cuando menos, que la gente no ha acudido a denunciar”, argumentó la fiscal.

En cuanto a las disposiciones de la Ley Olimpia, Lorena Oropeza aseguró que tiene relación en cuanto a la prevención y sanción de este delito, porque se trata de delitos de violación a la intimidad, aunque tengan una connotación distinta.

Este es el tipo de delitos se pueden denunciar ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas (FJGEZ) por medio de una pre denuncia en línea y posteriormente ratificar su denuncia en las propias instalaciones de la Fiscalía, o bien, cuando haya una sospecha de algún delito de trata de personas, pueden hacer una llamada al 855 33 000 para recibir orientación adecuada.

A modo de conclusión, Oropeza recordó la importancia de tener cuidado en el manejo de las redes sociales “justamente para no caer en cualquiera de estos delitos recurrentes”, sostuvo.