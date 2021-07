En aumento, delito de trata de personas y explotación sexual

Lorena Oropeza Muñoz, titular de la Fiscalía Especial en Trata de Personas ■ FOTO: ANDRÉS SÁNCHEZ

■ Es lo más frecuente y lo más preocupante en México y en Zacatecas: fiscal especial

■ El número de carpetas desde 2019 se ha mantenido, al ser la constante dos carpetas por año, pero el número de víctimas sí ha reflejado un incremento: Lorena Oropeza

La explotación sexual, sobre todo de mujeres y niñas, es el delito más recurrente que tenemos y es el delito más recurrente a nivel mundial; la explotación sexual de mujeres y niñas es lo más frecuente y lo más preocupante en México y en Zacatecas en cuanto a delitos de trata de personas, expuso Lorena Oropeza Muñoz, titular de la Fiscalía Especial en Trata de Personas.

La funcionaria explicó que, si bien el número de carpetas desde 2019 se ha mantenido, pero al ser la constante dos carpetas por año, el número de víctimas sí ha reflejado un incremento.

De acuerdo con información de la misma Fiscalía, durante 2019 y 2020 se abrieron dos carpetas por el delito de explotación sexual, de las cuales tres víctimas corresponden a un año y tres al otro; para el 2021, aunque también se han registrado dos carpetas, el número de víctimas asciende a cinco, es decir, un incremento de 66.6 por ciento.

Esto es especialmente preocupante “si consideramos que solamente el 2 por ciento de las personas explotadas logra sobrevivir”, además de ser el delito que “más atenta contra los derechos humanos, contra la integridad y la dignidad de las personas”, sostuvo.

En este sentido, la Fiscalía Especializada está trabajando en cerrar la estadística. Afortunadamente, y a diferencia de estados como Guerrero y Tlaxcala, en Zacatecas no se han identificado paraísos sexuales ni turismo sexual, sin embargo, las autoridades afirman que se atienden todas las denuncias que llegan.

Sobre esto dijo que “cada denuncia que se hace en las redes sociales que nosotros nos percatamos de ello, o alguna noticia criminal a través de los diarios, nosotros le damos seguimiento y tratamos de ubicar a las personas que están haciendo la denuncia, para de ahí nosotros establecer una línea de investigación”, precisó Oropeza.

Una vez hecho esto, si se encuentran elementos para que pueda constituirse un delito, se abre una carpeta de investigación.

Oropeza recordó que el 30 de julio es el Día Mundial contra la trata de personas, por lo que, como parte de sus acciones de prevención, la Fiscalía Especializada estará haciendo una serie de actividades para la prevención de este delito.

Aunado a esto, actualmente se están dando pláticas en los hoteles de Zacatecas “justamente para prevenir y alertar al personal sobre los posibles casos de trata de personas que se estén dando en nuestro estado”.

Asimismo, la fiscal Oropeza exhortó a la población a denunciar; “esto es muy importante, que nos den a conocer alguna situación irregular, porque de otra manera, nosotros no podemos actuar; si la ciudadanía no nos ayuda con hacer la denuncia, nosotros no podemos actuar”, precisó.

Para quienes no se atreven a denunciar por miedo a represalias, la funcionaria aclaró que la protección a las víctimas es igual de importante que el encarcelamiento de los victimarios.

Sobre esto explicó que “la propia ley nos mandata la protección a las víctimas del delito de trata de personas”, es decir que, si requieren atención psiquiátrica, psicológica, ginecológica o de cualquier tipo, se les brinda por parte de la Fiscalía y en coordinación con cualquier institución de salud, “para darles la atención integral y mantenerlas en resguardo y protegidas de sus agresores”, señaló.