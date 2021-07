Anuncia AMLO distribuidora de gas a bajo precio

El presidente Andrés Manuel López Obrador, durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, en la Ciudad de México, el 7 de julio de 2021. Foto La Jornada

Ciudad de México. El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció la creación de una empresa distribuidora Lp Gas Bienestar, para generar más oferta y regular el precio de este producto.

En conferencia de prensa matutina dijo que ante el incremento del precio de este producto ayer tomó la decisión de generar esta alternativa de gas a bajo precio, especialmente para las familias más pobres de la Ciudad de México, mayormente afectadas por el aumento de tarifas.

El plan es abrir esa empresa en un lapso de tres meses, regular de esta forma los precios y evitar que esa “libre competencia” se convierta en un “zorro en un gallinero”.

Anotó que esta empresa no requiere reforma legal, sino una autorización de la Comisión Reguladora de Energía (CRE). El proveedor será Pemex y se comprarán cilindros y vehículos para su distribución.

Al inicio de su exposición dijo que injustificadamente ha estado aumentando el precio del gas LP “y no he podido cumplir el compromiso de que no aumenten los precios por encima de la inflación, o lo he cumplido en gasolina, diesel y energía eléctrica pero no he podido en gas porque ha aumentado este producto por encima de la inflación”.

Señaló que en este sector hay 5 empresas grandes que distribuyen casi el 50 por ciento de Gas LP en todo el país “y se están quedando con márgenes de utilidad muy altos”.

Pemex les vende a un precio y ellos venden al consumidor a un precio muy elevado.

Al reiterar que se establecerá un precio máximo de este combustible, al mismo tiempo se preparará la creación de una empresa para distribuir gas a precio justo.

“Gas Bienestar se va a llamar y se van a vender cilindros de gas de 20 y 30 kilos a precios bajos, sin que estas empresas particulares dejen de participar.

Va a haber competencia porque no hay, ese Cofece (Comisión Federal de Competencia) es un cero a la izquierda. Y en el gas natural estamos haciendo algo parecido porque tenemos excedentes, tenemos muchísimo gas natural, porque una de las transas que hicieron o de los negocios que hicieron fue de que se compró gas al por mayor porque se suponía que se gas natural se iba a utilizar para crear plantas termoeléctricas.

“No se hicieron las plantas termoeléctricas pero sí se compró el gas y ahora tenemos gas en exceso, que como quedaron contratos establecidos hay que estar pagando, estamos buscando la forma de utilizar todos esos excedentes”, indicó.

El mandatario dijo que buena parte de su agenda se ocupa de arreglar asuntos heredados.

“Me paso bastante tiempo, ya voy avanzando, ya no me queda tanto, pero parte de mi trabajo es enderezar entuertos, ir resolviendo todo lo que nos dejaron de herencia, porque el gobierno estaba dedicado a facilitar el saqueo.

“A la gente humilde, a la gente pobre, lo que más les duele es cuando aumenta el precio del gas en el cilindro, a todos, no, pero tenemos hecho el estudio y además estas grandes distribuidoras tienen a su vez control en los territorios a través de una especie de subcontratación que son los que manejan todo lo que tiene que ver con la venta del gas e incluso no dejan que haya competencia, controlan los territorios”, advirtió.

El objetivo, subrayó, es tomar medidas para evitar que el precio del Gas LP se vaya más arriba del nivel inflacionario.

Para Gas Bienestar, precisó, se van a instalar equipos, transportes, cilindros, entonces sólo se va a tomar un pequeño margen de operación.

“El gas, tres meses. Ayer tomé la decisión y ya ese está atendiendo. Va a ser una empresa especial para este propósito y va a depender de Pemex. Así como se hace cargo de la distribución de la gasolina y el diesel, así se va hacer esta. No se les va a quitar el derecho a los distribuidores pero va a haber más oferta.

“Pemex hasta 2005 era el único que podía importar gas ¿Por qué el desequilibrio en el preecio? Porque Pemex sólo tiene capacidad de abastecer el 50 por ciento del mercado, porque como parte de la política energética fueron entregando todo y dejaron en el desamparo a la gente.

“Y dicen ‘es libre mercado’. No, porque no hay competencia, es la libertad, pero del zorro en el gallinero, eso es, porque no hay nadie que regule y se trata de el bienestar del pueblo, es la economía popular”.

Entonces, añadió,vamos a llevar a cabo esta medida, son cambios para bien, lo anuncio que vamos a empezar en la Ciudad de México porque resulta que donde está más caro es en la Ciudad, recuerdo bien, Azcapotzalco, Iztapalapa.