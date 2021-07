Zacatecas, al límite para enfrentar al crimen organizado: Tello

El gobernador Alejandro Tello ofreció una conferencia de prensa virtual ■ foto: la jornada zacatecas

■ Anuncia que se reunirá con la secretaria de Protección y Seguridad Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez

■ Insistirá al Gobierno Federal en el llamado a que refuerce la seguridad con la presencia de la Guardia Nacional

■ Reitera que la iniciativa de reforma a la Ley del Issstezac es “amplia, robusta y compleja”

En conferencia de prensa virtual, el gobernador Alejandro Tello Cristerna reconoció que que es “lamentable” la situación que se vive en Zacatecas y señaló que el estado está “al límite de capacidades” frente a lo que haga la delincuencia organizada, por lo que insistirá al Gobierno Federal en el llamado a que refuerce la seguridad con la presencia de la Guardia Nacional.

Los enfrentamientos en la comunidad de San Juan Capistrano, Valparaíso, el asesinato de los paramédicos del Sector Salud de Jalisco y la constante aparición de cuerpos en carreteras, así como los dos colgados que amanecieron este lunes en Zacatecas, son síntomas de problemas muy graves, a decir del gobernador, que merecen que se condenen.

Reconoció que el Gobierno Federal ha hecho todo lo posible por contener dicha situación, pero los 89 mil homicidios dolosos que se ha presentado en el país en los últimos 30 meses dan cuenta de que es necesario un mayor esfuerzo que el que ha hecho el presidente Andrés Manuel López Obrador.

En este sentido, concluyó, el problema es real y se debe buscar, para la entidad, la ayuda del Gobierno Federal, por lo que buscará reunirse con la secretaria de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez, para tratar el tema, además de que insistirá para el mismo caso, en una reunión con el mandatario nacional en próximos días.

“No se trata de repartir culpas, sino de hacer un llamado insistente al Gobierno Federal a que refuerce a este territorio con la Guardia Nacional”, pues, dijo, es evidente que hay problemas muy graves en las colindancias de Zacatecas con los estados de Jalisco, Nayarit y Durango.

Informó que se tiene un destacamento muy grande de elementos de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano en zonas de riesgo, en particular en Valparaíso, donde hay pugnas y venganzas entre miembros de los grupos delincuenciales.

Defiende iniciativa

de reforma a la

Ley del Issstezac

Alejandro Tello reiteró que la iniciativa de reforma a la Ley del Issstezac es “amplia, robusta y compleja”, por lo que tiene que haber un análisis profundo para su aprobación, la cual dijo, no cree que esté lista en lo que le resta a esta legislatura porque ya terminó su período ordinario y por el tiempo que resta.

Indicó que el gran problema del Issstezac es que cada vez hay más jubilados y el estado ya no tiene la capacidad para esta situación, por lo que la Legislatura no debe tomarse el tema a la ligera ya que esto tiene que ver con la viabilidad financiera del estado y en ningún momento se busca dañar a los trabajadores, por el contrario, se les dañaría si no se propusiera nada para solucionarlo.

La situación de este instituto, reconoció el gobernador, es muy delicada y la situación es difícil derivado de muchas causas de administraciones pasadas, de ahí que la iniciativa enviada a la 63 Legislatura tenga que ser analizada con profundidad, porque la ley, tal y como está, significa una mayor presión a las arcas del estado.

Por tal motivo y en definitiva, sentenció el mandatario estatal, sí es necesaria una reforma a la ley, y será el Poder Ejecutivo, con base en el ejercicio de parlamento abierto, el que tenga que votar por la que sea más conveniente para el estado y la clase trabajadora, porque, a decir de Tello Cristerna, el gran problema del Issstezac es que se están jubilando muchas personas, pues en lo que lleva de su administración, dijo, se han jubilado aproximadamente más de mil personas.

De tal manera que la iniciativa enviada al Congreso se ha de analizar y aprobar no en lo deseable sino en lo factible, porque se tiene que analizar hasta dónde el estado puede hacerle frente a esta situación. Es algo complejo, dijo, y el gobernador electo, David Monreal Ávila está consciente de ello.

“Pareciera que se está buscando dañar al trabajador y no es así”, aseveró el mandatario estatal, el único hecho para dañarlo, reiteró, sería no hacer nada, una irresponsabilidad, por eso es la iniciativa, para que haya un debate abierto que dé voz a todos los interesados porque la ley se requiere y ésta debe ser la más óptima para el estado.

Finalmente, el gobernador desestimó que ésta sea una “Ley Tello” como la han llamado algunos diputados, porque señaló que no se pretende una imposición o un “albazo”, pues a lo largo de su administración se ha hecho un trabajo limpio y escrupuloso. Por eso, dijo, se debe analizar a profundidad y no cree que salga en este período, porque lo que se busca es que haya una buena condición del instituto y sobre todo de los trabajadores, porque la ley no pretende vulnerar sus derechos, sino preservarlos.