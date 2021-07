Defiende AMLO seriedad de la encuesta que dio a conocer ayer

El presidente Andrés Manuel López Obrador durante la conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, el 2 de julio de 2021. Foto La Jornada

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que “no podría dar a conocer una encuesta patito, sería inmoral”, en referencia a los datos que informó ayer sobre la aceptación de su gobierno, durante su informe trimestral de actividades en Palacio Nacional.

Insistió también en que el gobierno federal realiza un proceso de limpia de toda la administración federal “que no es un asunto sencillo. Estamos limpiando de arriba para abajo, miren lo que nos ha costado limpiar la compra de medicinas, la relación con los medios de comunicación, yo no tendría 6.7 de aceptación en el pueblo, tendría yo 8 si soltara los 20 mil millones de pesos que se destinaban a los periódicos, a los medios, a los periodistas, no se ocuparían de nada”.

Afirmó que “no se hubiesen dado tanto vuelo con el lamentable accidente del Metro de Tláhuac, se hubieran quedado callados como siempre lo hacían, pero había moche de por medio, chayote, entonces no tendría 6.7, y yo estoy dispuesto a bajar hasta 6, si me ahorro unos 10 mil millones más”.

López Obrador explicó que el sondeo se realizó en la Secretaría de Gobernación (SG) con técnicos de la Presidencia de la República y especialistas. Fue una encuesta telefónica nacional “con mil 500, mil 600 cuestionarios, aún cuando se hacen más llamadas, (…) y ahí se define qué es lo que la gente esta opinando, y estadísticamente es buena la proyección”. Los especialistas sostienen, dijo, que es un buen indicador de lo que la población está pensando.

En conferencia matutina, aclaró que “nosotros no somos iguales a los que cucharean las encuestas. Hay quienes hacen las encuestas a la medida del cliente, por encargo, esto es distinto, no podría dar a conocer una encuesta patito, sería inmoral”.

Y reiteró que lo que más estima en su vida es la “honestidad, ahí está la encuesta, que tiene otras preguntas que no se dan a conocer, porque no corresponde propiamente al gobierno”, y anunció que se dará a conocer todos los datos recabados.