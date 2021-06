Se entregará estabilidad y orden financiero a la nueva administración: Sefin

Alejandro Tello y Ricardo Olivares ofrecieron una conferencia de prensa ■ FOTO: LA JORNADA ZACATECAS

■ Señala que deja una deuda pública sustentable, en semáforo verde en el Sistema de Alerta de la Ley de Disciplina Financiera, con buena calificación en agencias internacionales

■ Hay regularización de la nómina educativa, un incremento de 300 millones de pesos en participaciones y sin deudas a corto plazo

En conferencia de prensa, el titular de la Secretaría de Finanzas (Sefin), Ricardo Olivares Sánchez, informó que el gobernador Alejandro Tello Cristerna entregará a la siguiente administración, estabilidad y orden financiero, esto al dejar un estado con una deuda pública sustentable, en semáforo verde en el Sistema de Alerta de la Ley de Disciplina Financiera, con buena calificación en agencias internacionales, la regularización de la nómina educativa, un incremento de 300 millones de pesos en participaciones y sin deudas a corto plazo.

Por ende, el gobierno de David Monreal Ávila, mandatario electo de la entidad, a decir del funcionario, recibirá un estado con finanzas estables y en mucho mejores condiciones que les que tuvo su antecesor, pues además, Tello heredará un impuesto de Remediación Ambiental o conocido como Impuesto Ecológico, que tiene un potencial de recaudación de entre 500 y 700 millones de pesos que le permitirán al estado atraer más participaciones y tener una mayor liquidez.

Olivares Sánchez destacó además que el gobierno de Tello Cristerna no dejará deuda a corto plazo, porque la Ley de Disciplina Financiera obliga a liquidarla y, en este caso, se pagaron 750 millones de pesos, lo que permitirá a la administración siguiente tener flexibilidad para contratar ese tipo de créditos.

Igualmente y como uno de “los legados más importantes”, a decir del titular de la Secretaría de Finanzas, es la regularización de la nómina educativa, ya que cada año se tenía un déficit anual que multiplicado por los cinco años, equivale a 7 mil 800 millones de pesos, no obstante y a pesar de la crisis por las que atraviesa el mundo y el país, el mandatario estatal entregará un estado con mejores condiciones financieras, como lo demuestran las calificadoras Fitch Rating y HR Ratings, que subieron las calificaciones de Zacatecas, casi desde el inicio de la administración, a ‘A (mex) y HR A-, respectivamente, que son las mejores.

Agregó que luego de estar la entidad hace cinco años en semáforo rojo, en el Sistema de Alerta de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, cerrará en semáforo verde que significa endeudamiento sostenible, lo que le da a Zacatecas la posibilidad de endeudarse en un 15 por ciento más, cosa que el gobernador Alejandro Tello decidió no hacer.

Por su parte y en lo que respecta a la deuda a largo plazo, el jefe del Ejecutivo estatal explicó que recibió su administración con 7 mil 800 millones de pesos, la cual entregará en 7 mil 100 millones de pesos, es decir que no sólo se honró el capital, sino se pagaron intereses por 3 mil 570 millones de pesos, acción que, consideró, será uno de los mayores legados.

Además, Tello Cristerna señaló que con la reestructuración de la deuda, se logró para Zacatecas una de las tasas más bajas del país, abajo del 6 por ciento, misma que se respetará para los siguientes años. De no haber hecho el refinanciamiento, aseveró, el estado ya no tendría viabilidad financiera; sin embargo, se han mejorado las condiciones para el gobierno entrante, aunque en el entendido que la deuda no será saldada por una sola administración.