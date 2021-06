Tello no fue invitado al Senado a evento en honor a Ramón López Velarde

Luego de que se llevó a cabo la develación con letras de oro del nombre del poeta zacatecano, Ramón López Velarde, en el Senado de la República en el que estuvo David Monreal Ávila, gobernador electo de Zacatecas, el aún mandatario Alejandro Tello Cristerna aseguró no haber sido invitado al evento.

En una entrevista con el periodista Francisco Elizondo, el mandatario estatal mencionó que aunque no guarda rencor ni animosidad ante la situación, preferiría que no se cambie la narrativa de los hechos, ya que en ningún momento se le extendió la invitación para asistir al evento.

Sin embargo, mencionó que sí se le envió un oficio haciéndole de su conocimiento de que el evento se llevaría a cabo, pero desde su experiencia esta no es la manera de invitar a alguien a formar parte de un acto como este, por lo que no tomó el documento como una invitación para estar presente.

Por otro lado, se mostró orgulloso de que se reconociera a Ramón López Velarde en una institución mexicana de tanta importancia, además de asegurar que no busca polemizar el tema, ya que entiende que las cosas están atravesando un cambio importante, por lo que no quiere generar algún problema ni mal entendido.

Sin embargo, reconoció que durante su tiempo en el Senado se realizaron eventos parecidos a este, y en todos se extendió la invitación al mandatario del estado, por lo que se le debió invitar a formar parte de este, pero él no acude a ningún lugar donde no se le invite; insistió que no guarda rencor y no buscará que la situación se vuelva un problema.

Dijo que seguirá trabajando para que el proceso de transición sea profesional y se lleve de la manera más óptima, por lo que seguirá apoyando al gobernador electo, David Monreal, durante el tiempo que se necesite para que pueda llegar a la gobernación con todo preparado y en las mejores circunstancias.