Es necesario promover reforma electoral que evite creación de partidos “de ocasión o coyuntura”: académico

Partidos políticos que perdieron el registro en el estado ■ FOTO: LA JORNADA ZACATECAS

■ Su propósito se limita a atraer recursos: Francisco Valerio Quintero

■ A corto plazo se deben impulsar cambios que garanticen la formación de Consejos Electorales desde la responsabilidad ciudadana que sean efectivamente autónomos

El sistema político partidista debe discutirse y reflexionarse por la sociedad en su conjunto y, a partir de ello, promover una reforma electoral que evite la creación de partidos políticos “de ocasión o de coyuntura”, cuyo propósito se limita a atraer recursos, opinó Francisco Valerio Quintero, académico jubilado de la Benemérita Universidad Autónoma de Zacatecas (BUAZ).

En ese sentido, dijo que a corto plazo se debe impulsar una reforma electoral que garantice la formación de Consejos Electorales desde la responsabilidad ciudadana que sean efectivamente autónomos y que en ellos se discuta cómo se puede corregir el modelo político de tal manera que puedan evitarse los partidos “de ocasión”.

“Una reforma de ese tipo sería sumamente urgente y es el momento porque, una vez que llega el nuevo proceso electoral, hay un plazo dentro del cual ya no es imposible toda reforma. Tenemos dos años y medio para discutir y proponer nuevas leyes a nivel federal, pues las constituciones locales quedan atadas en gran medida a lo que la disposición federal establezca”, explicó.

Para abordar el tema, indicó que es necesario “evaluar si este largo tránsito de nuestro país ha llevado a una democracia de calidad, con transparencia, con rendición de cuentas, con efectiva participación ciudadana, con la emisión de un voto consciente, informado y responsable, y si hay una democracia caracterizada por ciudadanos con la capacidad necesaria para valorar y ponderar los grandes problemas del país y poder votar en función de alternativas programáticas y no en función de situaciones emocionales”.

Para tal efecto, señaló que se requiere analizar críticamente el conjunto de reformas electorales que se han implementado en México hasta la actualidad. La última de ellas, la del 2014, “fue una contrarreforma, porque nos dio con una mano lo que nos quita con la otra”.

Valerio Quintero recordó que la Constitución habla de que el país es una República federativa, pero la reforma de ese año evitó la manifestación de los acontecimientos locales en la realidad política de cada entidad y lo sujetó a lo nacional. Es decir, “se llevó al federalismo entre los pies”.

Desde su perspectiva, eso convino al sistema de partidos políticos, pero ahora se le debe echar marcha atrás porque permitió también el sistema de cuotas de los partidos y mientras eso no se destierre de la vida política nacional, la mayoría de los problemas que se padecen, seguirán.

“¿Qué hacer con el sistema de partidos en términos de los que se crean con el propósito expreso de diferenciar el voto, de dividirlo, de crear opciones falsas en un proceso electoral inmediato? Algunas personas plantean que es antidemocrático que haya solo dos partidos políticos, pero yo me pregunto: en un proceso electoral como el que acabamos de vivir, donde hubo nueve partidos políticos, de todos ellos el ciudadano no encontró una alternativa razonable para emitir el voto y muchos repiten hasta el cansancio que votaron por el menos peor porque los buenos lo llegan”, expuso.

En ese sentido, afirmó que los buenos políticos no llegan debido a que al interior del sistema de partidos prevalecen los intereses de grupo y no el interés de la ciudadanía. Es decir, los partidos eligen candidatos vinculados con la farándula, tales como “niños bien, señoritas mal, alcahuetes, amantes, concubinas, queridas, compadres, hijos, hermanos. Así se determina el interés político nacional, en función de lo que quieren los que mandan al interior de los partidos”.

Por tanto, Valerio Quintero convocó a la reflexión sobre el sistema de partidos en México porque, además, cuesta miles de millones de pesos que “pagamos para que nos pongan candidatos de esa catadura”.

“Esa es la reforma que necesitamos, pero para hacerla necesitamos un amplio debate, necesitamos libertad de pensamiento, necesitamos que no se estigmatice al que piensa diferente del que manda. Esa reforma también las necesitamos y muchas de estas reformas tienen que ver con la reforma de nuestro propio pensamiento sectario, corporativo o aspiracionista, porque en realidad los que aspiran son los que están al interior de los partidos políticos”, expresó.

Añadió que es fácil estar de acuerdo con la idea de evitar que “los partidos de ocasión, de coyuntura o del momento” formen parte del sistema de partidos, sobre todo por el costo que implica, pero el problema reside en que “ellos seguirán decidiendo quién, cómo, cuándo, dónde y por qué, y el ciudadano seguirá pagando y viendo, pero no va a estar decidiendo”.

Recordó que una democracia es aquella donde el ciudadano decide y el funcionario ejecuta, por lo que ese también uno de los temas que se debe debatir, a fin de que este principio aplique correctamente.

De acuerdo con Valerio Quintero, “los partidos de ocasión nos están demostrando que en cada proceso electoral no tenían razón de ser. En este proceso electoral pudieron haber costado 500 millones de pesos al erario. Fue dinero tirado a la basura: no formaron conciencia política, no tienen un programa consistente y en algunos casos ni siquiera fueron capaces de tener candidatos. Simplemente van a agarrar dinero, crear ilusiones y de pasadita agarrar algún huesito”.