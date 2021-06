IMSS administrará Hospital de la Mujer de Fresnillo; atenderá a todos los ciudadanos

Cientos de trabajadores de la salud participaron en movilización ■ fotos: alejandro ortega neri

■ El nosocomio pertenece a la SSZ y supuestamente será donado al Seguro Social, lo que generó inconformidad de personal de la salud

■ Afirman que sería afectada la situación laboral de más de mil 500 personas en el estado

■ Maruca Falcón, quien dijo ser dueña del terreno donde se construyó el hospital, participó en protesta para reclamar a las autoridades estatales por incumplimiento de acuerdos

Al grito de “fuera Tello”, “Tello nos mintió” y “fuera Breña”, trabajadores y trabajadoras del Hospital de la Mujer de Fresnillo se manifestaron en las calles del Centro Histórico de la capital zacatecana en contra de la supuesta donación de dicho nosocomio al Instituto Mexicano del Seguro Social, el cual pertenece a la Secretaría de Salud de Zacatecas (SSZ), lo que afectaría, aseguraron, en su situación laboral a más de mil 500 trabajadores a nivel estado.

La manifestación se realizó en conjunto con personal de todas las unidades de salud, ya que no quieren que este hospital sea cedido por el gobernador Alejandro Tello, decisión que, dijeron, ignoran por qué se ha tomado, aunque las autoridades han argumentado que es una orden federal dictada por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, lo que señalaron como “algo sorprendente” ya que “de un día para otro y después de perder las elecciones deciden donar el hospital al IMSS”.

“Nunca nos han aclarado si vamos a perder o no la estabilidad, pero principalmente conocemos la política del IMSS que si no tienes familiares o no entras en la bolsa de trabajo de ellos claramente no vas a pertenecer, entonces si le dan esta unidad al Instituto Mexicano del Seguro Social, no va a tener prioridad con los trabajadores de Servicios de Salud porque es otra compañía de seguridad”, dijo la representante de los manifestantes, quien solamente se presentó como Montse.

Y es que de acuerdo con la trabajadora, con esta decisión se verían afectados un aproximado de mil 500 trabajadores a nivel estado, contando los que laboran en las rancherías y centros de salud lejanos a las comunidades. “Nosotros no tenemos basificación, trabajamos la mayoría por el contrato “Godezac” que es por parte del gobierno”, mediante el que ganan, dijeron, 2 mil 500 pesos a la quincena.

En la manifestación se presentó también la señora Maruca Falcón Buenrostro, quien dijo ser la dueña del terreno donde se construyó el hospital y acudió para reclamar al gobernador Alejandro Tello Cristerna y al doctor Gilberto Breña Cantú, titular de la Secretaría de Salud del estado, porque cuestionó que cómo es posible que se lleve a cabo este convenio de donación aun habiendo un acuerdo que condiciona la permuta del terreno en que se construyó y que no se ha cumplido, lo que le permite, dijo, el derecho de revocar la permita y con ello que se le regrese el terreno.

“Esto se debe a la engañosa forma de conducirse del doctor Breña para adquirir los terrenos y no cumplir con los acuerdos firmados ante el notario desde hace casi cinco años, para obtener el terreno en que se construyó el hospital. El Dr. Breña ofreció una permuta propiedad de los Servicios de Salud a la familia Falcón Buenrostro y se compromete a construir el sistema de drenaje para las descargas del hospital y del fraccionamiento San Isidro, lo que a la fecha no ha cumplido y dicha construcción es una condición de la permuta y de no cumplirse, quedará sin efectos y parte del hospital será propiedad del dueño del terreno, eso a consecuencia del irresponsable actuar del doctor Gilberto Breña Cantú, por lo que iniciaremos el proceso legal para revocar la permuta”, dijo.