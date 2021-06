Propone AMLO a Herrera para el BdeM; Ramírez de la O, a la SHCP

El presidente Andrés Manuel López Obrador con el actual secretario de Hacienda (izq), Arturo Herrera y el futuro titular de la cartera, Rogelio Ramírez de la O, el 9 de junio de 2021. Foto tomada del Twitter de @lopezobrador_

Ciudad de México. El presidente Andrés Manuel López Obrador propondrá a Arturo Herrera, hasta hoy secretario de Hacienda, como gobernador del Banco de México y en remplazo nombró en el cargo a Rogelio Ramírez de la O.

“Un cambio para el bien de México”, señaló el mandatario a través de redes sociales.

Los dos, agregó, son buenos economistas: Arturo, un profesional en la materia y Rogelio, doctor en economía, egresado de la UNAM y de Cambridge.

“Continuaremos actuando con responsabilidad, sin endeudar al país, no gastando más de lo que ingrese al erario, con austeridad y honestidad”, puntualizó el presidente.

Además, dijo, no aumentaremos impuestos ni el precio de las gasolinas, el diésel, el gas o la luz y, algo muy importante, en el destino del presupuesto, primero los pobres.

Tras el anuncio, el presidente López Obrador dijo que los cambios tienen como propósito mantener la estabilidad y la política económica en lo que resta del sexenio, por lo cual pidió que “no haya nerviosismo, que no haya incertidumbre, que se lleve a cabo este relevo de manera ordenada”.

Además, explicó,se trata de hacer una proyección multianual en la materia, especialmente del Presupuesto de Egresos de la Federación y con ello asegurar, por ejemplo, el pago y aumento de las pensiones a adultos mayores.

Mensaje presidencial

Aquí el mensaje del jefe del Ejecutivo, difundido la tarde de hoy miércoles, desde un salón de Palacio Nacional, acompañado por los funcionarios:

Me da gusto comunicarme con ustedes, informarle al pueblo de México, a mujeres y hombres de nuestro país, que he tomado una decisión de acuerdo con mis facultades.

Vamos a llevar a cabo unos cambios muy importantes; el actual secretario de Hacienda, Arturo Herrera, va a ser propuesto para ocupar el cargo de Gobernador del Banco de México.

En su momento voy a enviar esta propuesta al Senado y a Arturo lo va a sustituir Rogelio Ramírez de la O, el va a ser el próximo secretario de Hacienda.

¿Por qué estos cambios? En lo fundamental porque queremos en este segundo tramo del gobierno, después de las elecciones federales para la integración de la nueva legislatura, queremos mantener estabilidad macroeconómica, queremos mantener la política económica que nos ha dado muy buenos resultados porque a pesar de la pandemia, la crisis económica se ha ido superando, vamos saliendo, lo hemos hecho mejor, con todo respeto que otros países, y no nos hemos endeudado, eso es importantísimo.

Casi todos los países, con la pandemia, recurrieron a contratar deuda, nosotros no lo hicimos.

También no se ha devaluado nuestra moneda, al contrario, se ha fortalecido el peso, tenemos una moneda fuerte y tenemos equilibrio en otras variables de la economía pero lo más importante es que hemos cumplido con el compromiso de no aumentar el precio de los energéticos: la luz, gasolinas, el diesel, hemos cumplido no aumentando los impuestos, y hemos cumplido siendo un gobierno austero y honesto, y esto nos ha permitido liberar muchos fondos para el desarrollo, para el bienestar.

Y vamos a seguir apoyando a la gente humilde, a la gente pobre, va a aumentar la pensión a los adultos mayores, va a crecer todos los programas de apoyo a la salud, a la educación.

Y, por eso, este cambio, que no haya nerviosismo, que no haya certidumbre, que se lleve a cabo este relevo de manera ordenada.

Hace unos días me preguntaron si iba yo a proponer al actual gobernador del Banco de México, es decir, que continuara el actual gobernador del Banco de México, dije que no y esto se entendió por algunos de que podía producir incertidumbre.

Entonces, ya, como me lo preguntaron, ahora ya lo confirmo: va a ser Arturo Herrera, que ha hecho muy buen trabajo en la secretaría de Hacienda, que le agradezco mucho por su colaboración y apoyo, y en la secretaría de Hacienda pues llega un maestro de la economía, doctor en economía, un hombre experimentado, serio, que me va a ayudar mucho porque entre otras cosas el me ha apoyado desde hace muchos años en todo lo que tiene que ver con el manejo de la economía, el cómo hacer un gobierno eficiente, austero, sobrio, y que el presupuesto le llegue de manera directa a la gente, sin intermediarios.

Entonces, es un cambio para bien de nuestro país, ahora vamos a tener tranquilidad porque el movimiento que nos puso aquí en la Presidencia salió bien en las elecciones, vamos a tener la mayoría para que se cuente con el presupuesto que se requiere.

El Congreso, en particular la Cámara de Diputados tiene como facultad exclusiva la autorización del presupuesto y se necesita la mitad más uno, una mayoría simple y eso ya se logró el domingo pasado.

Esto nos permite no sólo tener la seguridad de que vamos a contar con el presupuesto suficiente para financiar los programas de desarrollo y de bienestar sino que también tenemos que hacer una proyección del presupuesto multianual, hasta el 24, porque en el caso de las pensiones para adultos mayores van a ir aumentando poco a poco hasta que enero de 2024 reciba el doble de lo que está recibiendo en la actualidad, pero para eso requerimos hacer una proyección de ingresos y también de cómo vamos a ir aumentando el presupuesto en cada una de las partidas.