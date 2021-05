■ México Lindo y Podrido… y Zacatecas otro tanto Ojo por ojo. Palestina o Israel

Hace un par de décadas pude viajar por el Medio Oriente, mi principal objetivo era visitar a un ex compañero en el Fellow de Neurocirugía Pediátrica que habíamos realizado en Toronto, Ontario en Canadá, mi amigo había abierto la primera unidad de Neurocirugía Pediátrica en TEL AVIV y habíamos quedado que iría a verlo como después él vendría a México como de hecho lo hizo.

El problema fue que se me ocurrió – como una aventura – viajar en vehículo propio desde Francia, pero la realidad me jugó muy tristes y difíciles experiencias que no está en la intención de estas reflexiones comentar, solo diré que tuve que viajar a través de Turquía a Siria y después a Jordania, de ahí a Egipto para poder entrar a Israel porque es la única forma de llegar por vía terrestre a la meta – al menos, la intermedia – de aquel interesante viaje.

Para el propósito del punto al que quiero llegar, es el de que en Aman, la capital de Jordania, tuve la oportunidad de visitar la principal universidad y ahí compartí con algunos maestros y alumnos que convivían tomando cerveza en un bar cercano a la universidad, y platicar del conflicto ISRAEL-PALESTINA ellos, personas preparadas e informadas me dieron a conocer su versión que resumo brevemente en el siguiente párrafo.

Ellos me comentaron que la historia era muy simple, que el territorio ocupado actualmente por ISRAEL siempre había sido conocido como PALESTINA donde habitaban múltiples tribus árabes que convivían sin mayores conflictos y solo en forma esporádica se confrontaban entre sí, pero que NUNCA SE MOVIERON DE ESE LUGAR, mientras que los judíos iban y venían – hasta el siglo XX en el cual comenzaron a emigrar de diversas partes del mundo a lo que ellos consideran como “SU TIERRA PROMETIDA”, según su libro LA BIBLIA.

No podemos olvidar las dos grandes migraciones del pueblo de Israel siempre por situaciones peculiares, una hacia el NORESTE hacia el imperio persa (ACTUALMENTE IRÁN) donde fueron sometidos en condición de esclavos y liberados tiempo después por el REY NACUBONOSOR (recuerdan NABUCO la opera de VERDI que cuenta esta historia de retorno a la tierra de sus padres y sus abuelo) y la otra gran migración fue AL SUROESTE A EGIPTO donde también fueron esclavizados por los faraones de donde salieron gracias al liderazgo de MOISÉS en lo que se conoce como el EXODO que los llevó a la “TIERRA PROMETIDA”.

Solo que esa, la tierra prometida siempre había estado ocupada por las tribus árabes que les permitieron siempre instalarse sin mayor conflicto.

Después de la ocupación de esos lugares ( posteriormente considerados santos por muchas razones, por JESÚS y por el mismo MAHOMA, y antes de ellos por JEHOVA en el inicio de las religiones monoteístas donde tanto JUDÍOS, COMO MUSULMANES Y DESPUÉS LOS CRISTIANOS compartían un solo DIOS, aunque las religiones monoteístas habían nacido antes más al oriente con ZOROASTRO). Esas tierras fueron conquistadas primero por el IMPERIO ROMANO, después por el OTOMANO y FINALMENTE POR EL INGLÉS y hasta el fin de la segunda guerra mundial PALESTINA – no tenía otro nombre – estaba bajo el control del IMPERIO BRITÁNICO.

No debemos olvidar que en esos tiempos árabes y judíos lucharon juntos en una especie de guerra de guerrillas en contra de la ocupación británica, pero fue entonces a mediados del siglo XX cuando aquellos que resultaron victoriosos, tomaron una decisión equivocada – o armada es lo más seguro con toda predisposición, alevosía y ventaja – cediendo gran parte de PALESTINA para que se fundara el nuevo ESTADO DE ISRAEL dejando el oriente entre ISRAEL y JORDANIA (la mitad oriental de Jerusalén incluido) para los árabes que desde entonces quedaron en una enorme desventaja, y posteriormente a la guerra donde EGIPTO y otros países ÁRABES fueron derrotados, con la ocupación del SINAI por ISRAEL mediante la presión internación se liberó estas tierras que legalmente pertenecían a Egipto y se dejó en el intermedio una pequeña franja para los palestinos que fue nombrada como FRANJA DE GAZA.

El problema central es que según los judíos, sobre todo aquellos ortodoxos y conservadores, resaltan lo que claramente está escrito en LA BIBLIA libro que siguen a pie y juntillas sobre todo al ANTIGUO TESTAMENTO donde menciona – literalmente – que esa la tierra prometida debe ser solo para ellos, Y QUE NO DEBEN DEJAR AHÍ LA EXISTENCIA NI DE UN SER VIVIENTE incluyendo la flora y la fauna y mucho menos a los seres humanos A LOS ÁRABES.

Y es lo que han hecho ya por más de medio siglo bajo la mirada complaciente del mundo que cometió el error de permitir solo uno y no dos estados, el de Israel y el de Palestina.

La historia posterior todos la conocemos: ISRAEL ha ido ganando espacios bajo los más estúpidos recursos y pretextos, como por ejemplo la rivera oriental del mar de galilea que pertenecía a SIRIA incluyendo las montañas de GOLAN que porque desde ahí masacraban al pueblo judío – lo que solo es parcialmente cierto – y después la ocupación de JERUSALEN que en teoría y de acuerdo al proceso de formación del estado de ISRAEL tendría que ser compartido con los árabes, quienes ocuparían el oriente y de ahí la franja que les conecta con JORDANIA.

La invasión – no podemos llamarla de otra forma – por parte de Israel se ha venido dando a cuentagotas pero han logrado avanzar sobre territorios árabes armando asentamientos ilegales de judíos y creando entre otros UN MURO DIVISORIO para dejar a los árabes que resisten del otro lado.

Es obvio y natural que los árabes-palestinos sientan una profunda animadversión y humillación por todo esto y se sientan vulnerables e impotentes para hacer algo al respecto, y seguramente albergan una ira contenida que no hace que nos extrañe que actúen al nivel de guerra de guerrillas en contra de los judíos por que siempre y con todo el apoyo de las naciones árabes, han salido derrotados en las guerras donde se han enfrentado por la vía directa y armada.

SÓLO QUE LOS JUDÍOS TIENEN SUS REGLAS ESCRITAS EN LA BIBLIA, OJO POR OJO, DIENTE POR DIENTE – ignorando claro el mensaje de Jesús de poner la otra mejilla – ELLOS QUE SE SIENTEN SUPERIORES SE COBRAN AL 10, 100 O 1000%, es decir, 100 ojos enemigos por cada ojo judío, sienten que tienen el derecho y su objetivo sin lugar a dudas es exterminar al pueblo palestino y lo que quede de ellos convertirlo en esclavos del “brillante” pueblo judío.

A nadie nos debe quedar duda alguna del enorme rencor y odio que albergan los palestinos ante esta injusticia clara y evidente, la solución es como lo dijo hace algunos días BIDEN “LA SOLUCIÓN DE LOS DOS ESTADOS” algo que difícilmente sucederá por que los judíos no lo permitirán, ellos se sienten poseedores de la TIERRA PROMETIDA que les fue – según ellos – legada por JEHOVA y por ello todos los demás se pueden ir al rancho de ANDRÉS MANUEL en Tabasco porque ahí no son ni bien queridos ni bien recibidos. ■

Esta historia continuará…