En México es peligroso escribir sobre temas políticos, por eso lo evito: Mendoza

Elmer Mendoza presentó en la Fenaliz 2021 su libro “Ella entró por la ventana del baño” ■ foto: la jornada zacatecas

■ “Una prueba son los periodistas muertos; no hay quien se preocupe por hacerles justicia”

■ Afirma que en sus novelas toca el tema de forma discreta pero siempre alguien lo descubre

En el marco de la Feria Nacional del Libro Zacatecas 2021, el novelista Elmer Mendoza afirmó que en México es peligroso escribir sobre temas políticos y muestra de ello es la gran cantidad de periodistas que han sido asesinados, motivo por el que ha evadido ese tema en sus obras, aunque lo hace discretamente.

Durante la presentación del libro “Ella entró por la ventana del baño”, manifestó que ha valorado escribir sobre temas políticos, pero “me la tengo que pensar muy bien para meterme a ese universo”.

“Desde que tenía 20 años he huido de la política. Fue muy duro, mis dos mejores amigos los perdí aquí. Era la época en que el Ejército invadía las casas y nos sacaba a uno de los pelos. Entonces (el tema) lo he evitado (en las novelas), pero a veces creo que en todas las novelas algo digo que tiene que ver con eso y aunque lo hago con mucha discreción, siempre hay alguien que lo descubre”, indicó.

Mendoza refirió que en la clase política hay lectores que rápidamente han detectado el contenido en sus novelas que tiene que ver con el universo de la política e incluso ellos mismos se lo han mencionado en encuentros casuales.

“A veces me dan ganas de escribir una novela que tenga mucho que ver con la política, pero no me atrevo a ponerla en nuestro tiempo porque si yo me retiré de la política fue porque era muy peligroso y creo que lo sigue siendo, sobre todo por la cantidad de periodistas muertos y que no han quien los defienda ni quien se preocupe por hacer justicia con ellos”, expresó.

Mencionó el caso de Javier Valdez, quien fue asesinado hace varios años y “lo más seguro es que no lo resuelvan”, al igual que los casos de Ayotzinapa, lo de Tlatlaya o lo de la línea 12 del metro; “son cosas que los políticos siempre están intentando enterrar y a veces nosotros hacemos cosas para que no se les olvide”.

Asimismo, Mendoza comentó que en sus novelas “siempre aparece el universo de los malos porque primero se van a acabar los buenos que los malos, al menos en este país. Siempre están ahí”.

Se refirió a uno de sus personajes, El Zurdo Mendieta, y expuso que éste ha desarrollado en sus historias “una relación muy extraña al trabajar con los malos al haber sido corrompido por ellos, pero tiene ese tipo de relación muy especial y la razón por la que la tiene lo cuento en la novela Hombre de perro”.