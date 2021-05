Candidatas y candidatos de la comunidad LGBTQI+ exigen que cese la simulación sobre las cuotas de género

En conferencia de prensa, señalaron que se quiere impulsar la defensa de los derechos humanos, el fortalecimiento del Estado laico y la cultura incluyente ■ foto: andrés sánchez

■ Aseguran que las posiciones que les asignaron no los favorecen para representar a su comunidad, que históricamente ha sido discriminada

■ A pesar de las diferencias ideológicas y partidistas, señalaron que los ha unido una agenda progresista en común que busca gobiernos incluyentes

Candidatos, candidatas y “candidates” a diversos puestos por parte de la comunidad LGBTQI+ exigieron a los distintos partidos políticos y al Instituto Electoral del estado de Zacatecas (IEEZ) para que dejen la simulación en cuanto a las acciones afirmativas en las cuotas de género, ya que las posiciones que les dieron, aseguraron, no los favorecen para representar a su comunidad que históricamente ha sido discriminada.

El llamado lo hicieron Paz Barrón, candidata a regidora por el PES; Martín Uvario, del mismo partido; Raymundo Moreno, candidato a diputado por el PRD, y Benjamín Medrano Quezada, también candidato plurinominal a la diputación federal por el PRI, acompañados de más activistas que respaldaron a Medrano Quezada en su lucha contra el ex secretario general de Gobierno, Jehú Eduí Salas y al ex secretario de Administración del Gobierno estatal, Víctor Rentería, quienes buscan en los tribunales quitarlo de la posición número 2 que le fue asignada por una sentencia y que le da amplias posibilidades de llegar al Congreso de la Unión.

A pesar de las diferencias ideológicas y partidistas, señaló en un primer momento Martín Uvario, los ha unido una agenda progresista en común que busca gobiernos incluyentes que adopten las causas de la comunidad de la diversidad sexual, pues aún se enfrentan muchos retos, dijo, sobre todo en este proceso electoral en el que a pesar de las acciones afirmativas no ha habido una distribución homogénea para garantizar que la diversidad sexual participe en decisiones.

Por su parte, Paz Barrón refirió que los objetivos de esta comunidad son claros, pues importa impulsar el reconocimiento y garantizar el ejercicio pleno de todos los derechos humanos para todas las personas y en específico para los miembros de este sector, así como fortalecer su participación política.

“Sabemos que ha habido muchos atropellos, sabemos que se ha limitado esta participación, aun cuando tenemos acciones afirmativas claras y contundentes. La ley no se ha estado respetando y es parte de lo que queremos manifestarles. Queremos que se nos dé la oportunidad. Los que estamos aquí hemos llegado a acceder a una candidatura, pero en el camino se nos quedaron muchas compañeras porque hay simulación en los partidos, no se está cumpliendo con la cuota y también porque estamos teniendo dificultades en el IEEZ. Hay que decirlo con todas sus palabras y por supuesto que nos vamos a defender”.

En la lucha que los convoca, precisó Barrón, se quiere impulsar la defensa de los derechos humanos, el fortalecimiento del Estado laico; la cultura incluyente; el combate a la discriminación e impulsar las reformas que garanticen dichos derechos, particularmente desde la legislatura, pues están pendientes tres temas importantes que son el matrimonio igualitario, el cambio de identidades de género y la tipificación de los crímenes de odio, porque hay en Zacatecas este tipo de delitos que esperan un tratamiento justo.

El candidato a una diputación federal plurinominal por el PRI, Benjamín Medrano Quezada, señaló que la discriminación se da desde los partidos que han simulado lo de la cuota afirmativa, por lo que es importante “tener la ley en las manos”, porque Zacatecas se ha puesto en la plana nacional con la acción que le favoreció a él de haberlo cambiado del lugar 6 al 2 en la lista de candidatos por representación proporcional, debido a una sentencia que obligó al partido tricolor a hacerlo.

No obstante, denunció que compañeros del propio partido, como son Jehú Salas y Víctor Rentería, en lugar de respetar la ley y las sentencias, están pidiéndole a la Sala Regional de Monterrey que deje sin efecto dicha sentencia. “Es necesario que esa sentencia se quede firme, no por Benjamín, se trata de todos los derechos por los que luchamos y por evitar la simulación. Hay muy poca posibilidad que tenemos de llegar. El que tiene posibilidades es el PRI, por eso desde aquí yo le pido a Víctor Rentería su sensibilidad, no está el interés de ustedes por el de una comunidad, les pido sensibilidad y que desistan de esta acción, porque lo hemos ganado a pulso de sentencias”.

Finalmente, el candidato a una diputación federal plurinominal por el PRD, Raymundo Moreno, subrayó que ante la discriminación recurrente que se da en el estado, ante los crímenes de odio y la falta de oportunidades, resulta fundamental que, al margen de los colores, se asuma una agenda común que garantice que en el congreso del estado se tengan legisladores que armonicen “de una vez por todas”, el código familiar, pues es “absolutamente ridículo” que Zacatecas siga siendo de los pocos estados donde no se permite el matrimonio igualitario.

Asimismo, consideró que es también “absurdo” que las personas trans sigan sin tener el derecho humano fundamental a la identidad de género, pero también calificó de “preocupante” que en el estado los crímenes de odio sigan siendo un tabú y no estén tipificados. “Ya es momento de autorrepresentarnos”, aseveró el perredista, porque solamente un miembro de la comunidad, dijo, entienden lo que vive.