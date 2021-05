Pide AMLO denunciar compra de voto del partido que sea

Durante un evento público en Acapulco convocado por candidato, a pesar de la crisis sanitaria. Foto Cuartoscuro / archivo

Ciudad de México. El presidente Andrés Manuel López Obrador desmarcó los programas sociales de su gobierno de cualquier promesa de campaña que ahora pretende cooptar el voto. En una larga conferencia de prensa, pidió a los ciudadanos denunciar a todos los casos de compra de votos, sea del partido que sea.

“El voto tiene que ser libre secreto, no debe haber nada a cambio, no es una mercancía. Si hicimos una denuncia, si salen otros casos, que bueno”.

También reiteró su crítica a Lorenzo Córdova Vianello, a quien reprochó su escaso compromiso frente a las denuncias de compra de voto, “eso no se puede permitir, y si no le gusta al director del INE es su problema, él no es demócrata, ya lo ha demostrado lo suficiente, un demócrata no puede permitir la compra de votos, no puede permitir el fraude, tiene que permitir la libre manifestación del voto, es sagrado que el pueblo decida libremente”.

Una experimentada reportera de radio le preguntó sí como se ha colocado sobre la mesa de la opinión pública el caso del priísta Adrián de la Garza, del lado de Morena están las promesas de tarjeta para comprar productos básicos del lado de Clara Luz Flores, o del aliado de Morena en San Luis Potosí, Ricardo Gallardo (quien fue investigado por del delito de portación de armas de uso exclusivo de la Fuerzas Armadas), quien también ya habría entregado tarjetas a cambio del voto.

López Obrador replicó: “hay que denunciar todos los casos, sean del partido que sean, porque es innegable la compra de votos, de manera directa o simulada. Acuérdense de las tarjetas de Soriana, lo de Monex”.

—Siempre ha habido promesas, a adultos mayores- le soltó la reportera.

—No, no, no, no te vayas tan rápido, todos tenemos programas. No estamos acostumbrados a triunfar a toda costa, hemos luchado por años. A nuestros adversarios, como les va a gustar lo que decimos. Y ahora las cosas están cambiando. A todos hay que castigarlos, y que bien que la Fiscalía este trabajando en eso. Yo celebré ayer que la fiscalía este haciendo esto, que no se permita el fraude electoral.