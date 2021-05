Se reúne Zaldívar con el consejero jurídico de Presidencia

Arturo Zaldívar, ministro presidente de la Suprema Corte. Foto Cuartoscuro / archivo

Ciudad de México. El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, se reunió hoy con el titular de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, Julio Scherer Ibarra, en Palacio Nacional.

Ni la Presidencia ni la SCJN informaron oficialmente de inmediato sobre el motivo del encuentro, que se dio en momentos en que se espera la publicación de las reformas a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación (LOPJF), las cualse incluyen un artículo décimo tercero transitorio, que agrega dos años más al periodo de Zaldívar al frente del Pleno de Ministros.

La promulgación es el único paso legal necesario para que la LOPJF entre en vigor, y también para que los legisladores de oposición, que han anunciado que impugnarán este transitorio, presenten sus juicios antes la SCJN.

Zaldívar no ha señalado si apoya o no este transitorio, sólo aclaró que su contenido no estaba incluido en la propuesta que presentó el Poder Judicial Federal, y que respetará la decisión que al respecto tome la SCJN.

En Palacio Nacional se dijo a los reporteros que la visita del ministro no se encontraba inscrita en la agenda de actividades del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Zaldívar, también titular del Consejo de la Judicatura Federal, salió por la puerta lateral del histórico inmueble -pasadas las once de la mañana-, sobre la calle Corregidora, y se dirigió al edificio de la Corte, ubicado a un costado del despacho presidencial.

Además del caso de la LOPJF, se perfila en la Corte una posible definición de la situación legal del gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, desaforado por la Cámara de Diputados, en un procedimiento que rechazó el Congreso de ese estado.