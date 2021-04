Ricardo Monreal debe dejar de intervenir en las elecciones en Zacatecas: Mejía Haro

Iván de Santiago y Ulises Mejía Haro ■ FOTO: ODÍN SALINAS

Ulises Mejía Haro e Iván de Santiago, aspirantes del Partido Encuentro Solidario (PES) a una diputación y a la alcaldía capitalina, respectivamente, afirmaron que en este proceso electoral “el mundo está al revés”, pues a ellos se les ha imputado un hecho falso de violencia política contra la mujer, mientras que David Monreal Ávila, quien incurrió en un acto de violencia sexual, no ha percibido alguna falta.

“El mundo al revés. El castigo injusto lo tienen Iván y Ulises y quienes sí han estado violentando a las mujeres están libremente como candidatos. Entonces vamos a esperar a ver el actuar de las instituciones en ese caso porque debe ser pareja para todos, nadie debe estar por encima de la ley”, expresó Mejía Haro.

Agregó que “este grupo político que está operando cree que la gente es ignorante, pero se están equivocando. Quizá pueden callar a Iván y a Ulises, pero no pueden vendar los ojos de la ciudadanía. La gente sabe quién está atrás y por qué lo están haciendo”.

Por su parte, De Santiago dijo que “va a ser interesante cómo lo vayan a abordar los órganos electorales, tanto el tribunal como el IEEZ, porque es una situación más grave de lo que a nosotros se nos acusa. Será interesante ver qué justificación le van a dar a eso”, enfatizó.

Sin embargo, recordó que hay otros casos donde “no han medido con la misma vara”, pues dos regidoras de Zacatecas también presentaron denuncias por violencia política de género y fueron desestimadas por el tribunal a pesar de que fueron casos casi idénticos.

En ese sentido, señalaron que la inhabilitación en el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) para contender en el proceso electoral y el no reconocimiento de las candidaturas por parte del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas (IEEZ) y el Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Zacatecas (Trijez), es un montaje orquestado por el senador Ricardo Monreal Ávila.

Mejía Haro manifestó que el grupo político que encabeza Ricardo Monreal “desea que no participemos y que no estemos en las urnas porque saben que lo que no pueden ganar con la voluntad del pueblo en las calles, en los barrios y en las colonias, lo quieren hacer con estas estrategias”.

Señaló que a él le suspendieron los derechos políticos-electorales de Morena 48 horas antes de que terminara el plazo para registrarse como candidato y ello ocurrió sin un debido proceso de parte de la Comisión de Honor y Justicia de ese partido.

Ante esa situación, decidió participar por medio de otro partido y 48 horas antes de que iniciara el proceso electoral le notificaron de una sentencia que el IEEZ calificó como irreversible.

Sin embargo, “seguimos en la cadena para impugnar. Las sentencias son firmes hasta que se llega a la última instancia y nuestra defensa debe estar sujeta a la presunción de inocencia, pero el IEEZ determinó que no podíamos participar”.

Por tanto, Mejía Haro reiteró que continuarán con el proceso legal en los tribunales, en la sala regional y si es necesario en la Sala Superior, a fin de participar en el periodo proselitista al menos dos semanas.

En ese contexto, De Santiago informó que continuarán con el proceso de impugnación, a la espera de que los tribunales resuelvan con más rapidez con los antecedentes que hay en la Sala Superior.

“Lamentamos que haya este juego perverso entre el Tribunal de Justicia Electoral y el Instituto Electoral, ya que esta maniobra de negar nuestro registro nos hizo perder tres semanas y lo están haciendo de manera deliberada porque lo que se pretende es que se agote el tiempo de campaña y dejarnos poco tiempo para salir a llamar al voto”, dijo.

Indicó que no es desconocido para nadie que Ricardo Monreal “tiene tentáculos” en el Tribunal de Justicia Electoral y en el IEEZ, además que el hijo del presidente de este instituto trabaja en el Senado, quien llegó ahí como secretario técnico con la anuencia de Ricardo Monreal”.

En consecuencia, De Santiago sostuvo que Virgilio Rivera Delgadillo, presidente del IEEZ, tiene una relación afectiva de su familia con el senador, además que el nombramiento de los magistrados que integran el Trijez se hizo en el Senado y Monreal Ávila estuvo activo en los mecanismos para designarlos.

En ese sentido, aseguró que son víctimas de persecución política de parte del grupo político de Ricardo Monreal “por haber levantado la mano en el proceso para la gubernatura. Se están ensañando con nosotros”.

No obstante, consideró que la justicia del tribunal federal se impondrá y mientras tanto seguirán participando en la campaña de los candidatos del PES, aunque imposibilitados para pedir el voto a su favor.

Piden a Ricardo Monreal dejar

de intervenir en los tribunales

Horas más tarde de que se dio a conocer que el IEEZ volvió a determinar cómo improcedentes los registros de las candidaturas de Ulises Mejía Haro e Iván de Santiago Beltrán, en conferencia de prensa pidieron al senador Ricardo Monreal Ávila, que deje de intervenir en los tribunales y en la elección en Zacatecas.

Asimismo, anunciaron que presentarán una denuncia en contra del presidente del Consejo General del IEEZ, Virgilio Rivera y de los consejeros electorales ante el INE, toda vez que son elegidos por este organismo que contempla la posibilidad de destituirlos cuando hay causas graves, lo que consideran que está sucediendo porque además de favorecer a un grupo político, el agravio es también irreversible porque no pueden devolverles el tiempo perdido de la campaña excusándose en una interpretación “a modo” de la ley.

“Con la acción perpetrada ayer, el IEEZ no está dejando hacer su trabajo a los tribunales, hace una interpretación anticipada. El IEEZ da por hecho que tanto Ulises como yo somos culpables de eso, cuando esa sentencia está controvertida, se encuentra actualmente en la Sala Regional de Monterrey”, expuso Iván de Santiago.

Además, señaló De Santiago Beltrán, la sentencia del Trijez no dice que en algún momento se les debe negar el registro para participar en el proceso electoral, por lo que esa es una interpretación que está haciendo el IEEZ, porque en la revocación no se les instruyó volver a negar el registro, por lo que consideró el hecho como “una operación política muy descarada”.

“Yo he estado insistiendo en que el presidente del Consejo General del IEEZ está en contubernio con grupos políticos en Zacatecas y que les está haciendo el trabajo sucio, con la intención de retrasar aún más la salida jurídica para que nos puedan regresar las candidaturas. El tribunal, de forma muy tendenciosa ha emitido sentencias ambiguas y se están violando nuestros derechos, al grado que no podemos ser candidatos hasta este momento, ya concluida la tercera semana de campaña”, aseveró.

“También quiero enviarle un mensajito al senador Ricardo Monreal, porque yo sé que él es el que está atrás de todo esto. Sabemos que él, con todos los tentáculos que tiene, está influyendo en los tribunales, no fue casual su visita a Monterrey la semana antepasada, sabemos que a través de distintas personas está haciendo interlocución para que las piezas que ha acomodado durante mucho tiempo estén actuando en consecuencia para limitar nuestro derecho a participar. Quiero pedirle que no intervenga en las elecciones de Zacatecas, se lo pedimos de forma modesta en un tono tranquilo, porque la gente está observando. Le digo que no se obsesione con este tema, que permita a la gente decidir y que deje a los tribunales hacer su trabajo. Que cese su influencia política en contra de nosotros”.

Por su parte, Ulises Mejía Haro señaló que la madrugada del lunes “el árbitro electoral se convirtió en el jugador número 12”, cuando ellos deben ser los garantes de que se vivan procesos imparciales, de la democracia y la decisión ciudadana, porque sus tácticas lo único que están buscando es confundir y que las papeletas se vayan a imprimir si los nombres de Iván y Ulises.

“No nos vamos a quedar callados. Se ha dicho una y otra vez que vamos a continuar, porque nos asiste la razón tanto jurídica como moral. No vamos a permitir que se castigue un trabajo permanente y que estemos viendo un mundo al revés y el castigo de violencia política esté acá y que las personas que realmente están insultando a las mujeres anden libremente como candidatos, esto no lo podemos tolerar”.

Esto, a decir de Mejía Haro, es una estrategia “de peloteo” para irse “comiendo semanas” de las campañas electorales, pero aunque les entreguen su candidatura en la séptima semana, dijo, será suficiente porque la gente los conoce, sabe cuáles son sus cartas de presentación y eso les ahorrará tiempo.

“Lo que ayer se vivió ya lo teníamos por enterados, no somos ingenuos. Sabemos que Virgilio ha estado actuando de esta forma con la única opción y con la única finalidad de retrasar nuestras candidaturas”, concluyó el ex alcalde capitalino.