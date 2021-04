Tengo miedo torero, de Rodrigo Sepúlveda

Leonardo Ortizgris y Alfredo Castro, en la película Tengo miedo torero.

Tengo miedo torero es una película dirigida por Rodrigo Sepúlveda,[i] un director de cine chileno que hace 20 años dirigiera también la película Un ladrón y su mujer; desde entonces se veía ya que Sepúlveda era un gran lector no solo de literatura, sino de las emociones humanas. En aquella primera película que vi de él también el amor era el tema principal; y cuando digo esto me refiero no a ese tipo de amor que empalaga, cursilón y tan recurrente en el cine comercial, sino a ese otro que trastoca los sentidos, que hurga en las entrañas, las revuelve y las reacomoda; aquel amor agotador, que de una suave melancolía termina por exponer la condición humana de manera frontal, llana.

Un ladrón y su mujer está basada en un cuento homónimo de Manuel Rojas, un escritor chileno-argentino quien falleciera en la década de los años 70. Tengo miedo torero, está basada en una novela del escritor chileno Pedro Lamebel (1952-2015), quien “fue seguramente el único escritor chileno que se maquillaba y usaba zapatos de taco alto, al menos en público. Maquillaje y tacones fueron parte de la propuesta contestataria de este escritor, que de ser un niño pobre criado a orillas de un basural y un artista travestido que usaba la provocación como herramienta de denuncia política, pasó a ser uno de los autores chilenos más comentados y exitosos de las últimas décadas”; así es descrito en en la página “Memoria Chilena, Biblioteca Nacional de Chile”.

La historia de esta película es precisamente sobre un travesti chileno y la relación que entabla con un arquitecto activista mexicano en la década de los 80 en Santiago de Chile. La primera escena es una fiesta en un bar gay; desde ahí uno puede percatarse que el diseño de arte será de lo más acertado: el lugar es sórdido, ruidoso, la alegría del público que bebe, fuma, platica y ríe a carcajadas es interrumpida por la llegada de los “milicos”… algunos de los asistentes logran escapar, otros son agredidos y unos más acribillados por los militares. La loca del frente -interpretada por Alfredo Castro- sale del lugar corriendo, asustada, los tacones no le permiten avanzar; aparece Carlos -interpretado por el actor mexicano Leonardo Ortizgris- y la salva ocultándola en un callejón. A partir de ahí se hacen amigos. Luego, las circunstancias los convierten en cómplices.

La trama se desarrolla en Santiago de Chile, en 1986, justo en la marabunta de acontecimientos represivos en contra de la población chilena por parte de Augusto Pinochet quien sufre un atentado ese año. Carlos, el arquitecto mexicano, es parte de un movimiento clandestino que surge como consecuencia de la dictadura; primero lleva unas cajas con libros a casa de La mujer del frente, después lleva a integrantes de la organización a la que pertenece para que lleven a cabo ahí sus reuniones; todo pasa muy pronto, ella apenas si se da cuenta de que está metida en una situación que pone en peligro su vida, pero lo acepta, participa, se involucra… por amor. La relación entre Carlos y La loca del frente es tórrida y de una profunda ternura; ella está enamorada, él está comprometido con una causa que va más allá de lo que sus propios sentimientos le puedan dictar. Se deja querer y ella se dedica a quererlo entre las turbulencias de un país en llamas; la construcción de los personajes es más que loable y las historias se van contando equilibradamente. Las actuaciones son por demás portentosas.

Las frases de este filme son memorables de principio a fin, pero comparto con ustedes algunas de ellas que se dicen al final: “Si algún día hacen una revolución que incluya a las locas, avísame, ahí voy a estar yo en primera fila”, “Yo no tengo amigos, cariño: tengo amores. La vida me va a quedar debiendo el amor que inventó para nosotros”. ¡Qué película! Tengo miedo torero ganó el Premio CINÉ, y el Premio del Público hace apenas unas semanas en el Festival Cinélatino de Toulouse, Francia. Se puede ver en Prime Video y yo se las recomiendo mucho.

[i] https://youtu.be/In4hnm9X9LE