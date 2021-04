Tengo una trayectoria intachable; no enfrento observación alguna de la ASF: Claudia Anaya

Claudia Anaya Mota, candidata a la gubernatura por la coalición Va por Zacatecas ■ FOTOS: MIGUEL ÁNGEL NÚÑEZ

■ Puntualiza que ha gestionado millones de pesos para Zacatecas y no está bajo de lupa de órganos de control por irregularidades

■ Recordó que en el Senado y la Cámara Baja fue evaluada como la legisladora más productiva

■ En el tema de la seguridad, dice que son necesarias medidas y estrategias en toda la cadena, desde la prevención del delito, funciones de las policías y la GN, y fortalecer la Fiscalía

En los últimos años, a partir de la cesión administrativa del sistema de salud a la Federación, los servicios hospitalarios y el abastecimiento de medicinas fueron rebasados, por lo que es necesario que el estado retome el control en este ámbito, afirmó Claudia Anaya Mota, candidata a la gubernatura por la coalición Va por Zacatecas, integrada por el Partido Acción Nacional (PAN), Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Partido de la Revolución Democrática (PRD).

Refirió que la entidad está rebasada en diferentes aspectos. Antes de la pandemia por Covid-19, por ejemplo, recordó que en Zacatecas había carencia de medicamentos del cuadro básico y para atender problemas como el cáncer.

Opinó que la transición del Seguro Popular a Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) ha causado un grave daño al sistema de salud en Zacatecas, pues la administración y manejo de varios servicios pasó del estado a la Federación y, por lo tanto, ha derivado en problemas en la compra y distribución de medicamentos.

“La mayor cantidad de entidades federativas se está quejando por la falta de abastecimiento de medicamentos y todos los hospitales prácticamente se convirtieron en hospitales Covid y en consecuencia la población se atiende enfermedades regulares en hospitales privados”, expresó.

Consideró que el estado debe “tomar las riendas nuevamente de la administración de la salud”, lo cual se puede realizar porque la propia reforma que hizo el cambio del Seguro Popular al Insabi habla de un convenio de colaboración para ceder la administración al Gobierno Federal, pero el estado puede no ratificar ese acuerdo y quedarse con la administración.

De acuerdo con Anaya Mota, cuando el estado administraba el sistema de salud tenía mejores condiciones porque se contaba con las claves medicinales garantizadas en las unidades de la salud y también había la capacidad para realizar cirugías de primero, segundo y algunas de tercer nivel en el área de la cardiología y la neurología.

No obstante, en la actualidad Zacatecas no realiza intervenciones quirúrgicas de tercer nivel y sólo de primero y segundo nivel, pero estas se limitan únicamente cuando surgen casos de urgencia.

“Si nosotros tomamos el control nuevamente de la salud en el estado, entonces vamos a volver a este modelo en el que podemos tener cirugías de primero, segundo y tercer nivel en un hospital de especialidades”, dijo.

Al respecto, aseguró que sí es posible que haya un hospital de Especialidades y lo único que se debe hacer es registrar una clave para que el servicio de algunas especialidades se brinde aparte. Es decir, sería “un tema de reingeniería que no nos costaría recurso adicional, pero que sí nos permitiría dar un mejor servicio a la población”.

En el tema de la seguridad, Anaya Mota expuso es necesario implementar medidas y estrategias en toda la cadena, desde la prevención del delito, las funciones y facultades de la Policía Municipal, la Estatal y la Guardia Nacional, el fortalecimiento de la Fiscalía, hasta incrementar la cantidad de Ministerios Públicos y de peritos especializados para que las carpetas de averiguación vayan acompañadas con suficiencia documental de pruebas y una buena relación institucional entre la Fiscalía y el Poder Judicial.

“Si logramos esta buena coordinación y entendimiento y logramos entregar al Poder Judicial carpetas que estén debidamente integradas, entonces se podrá consignar y sentenciar y así vamos a reducir los índices que prevalecen de impunidad, y si vamos reduciendo la impunidad, sin duda vamos a reducir el número de delitos”, puntualizó.

Detalló que desde la prevención del delito hasta la sentencia y la erradicación de la impunidad se requiere mucho trabajo, pero el conocimiento de la ley brinda la posibilidad de conocer dónde está fallando para el correcto diseño de políticas públicas y que estas sean eficientes.

Por otra parte, afirmó que, a diferencia del resto de los candidatos a la gubernatura, “ofrezco preparación. Toda la vida me he preparado profesionalmente y en el servicio público. Tengo 19 años dedicándome de tiempo completo a esto y no tengo otras actividades: no tengo negocios ni otras cosas prioritarias que no sean el servicio público”.

Además de su preparación y trayectoria, Anaya Mota consideró que otro elemento que la hace diferente a las otras opciones es su dinamismo, pues recorre tres o cuatro municipios diariamente, con audiencias ciudadanas, con reuniones técnicas con especialistas.

En comparación con la candidatura de David Monreal Ávila, quien llegó después de ser señalado por irregularidades en el manejo de recursos del programa Crédito Ganadero a la Palabra, dijo que, de su parte, “tengo una trayectoria intachable, he gestionado millones de pesos para Zacatecas y yo no tengo ninguna observación en la Auditoría Superior de la Federación ni de los órganos de control”.

También recordó que en el Senado de la República fue la legisladora más productiva del país y en el Congreso de la Unión fue evaluada como la diputada más productiva de la nación y entonces “mi carrera se sostiene en trabajo y esfuerzo y cada quien es responsable del ejercicio en encargos determinados”.

Al respecto, concluyó que, mientras se preserven los derechos políticos, cualquier persona se puede postular como candidato y, aunque “es legal pero no moral” que haya aspirantes con antecedentes negativos”, “es responsabilidad de la población a quién elige”.