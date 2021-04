Ocho candidatos competirán por la gubernatura de Zacatecas

Con ocho candidatos en total a la gubernatura de Zacatecas, las elecciones más grandes en la historia de Zacatecas dieron inicio a primera hora del 4 de abril y los candidatos arrancaron sus campañas de maneras distintas, a lo largo y ancho del estado, pero también en redes sociales.

La candidata Ana María Romo Fonseca, del partido Movimiento Ciudadano, comenzó sus actividades en una pequeña gira por los municipios de Loreto, Villa García y Ojocaliente, en la que acompañó a los candidatos a presidente municipal; su campaña inició de manera formal en Loreto, donde se manifestó orgullosa de representar a su partido en un proyecto en el que confía de manera plena y con el que buscará representar a todos los zacatecanos, porque no sólo es el tiempo de las mujeres, sino el tiempo de todas las personas. Enfatizó que está harta de la corrupción, por lo que buscará terminar con esta y hacer que Zacatecas vuelva a ser un estado “limpio”.

Por otro lado, comentó que será importante dar todo su apoyo al sector agrícola, ya que este representa un gran aporte a la economía estatal y nacional y del que viven una gran cantidad de zacatecanos; pero también quiere impulsar políticas públicas para el cuidado del medio ambiente, para que las empresas que residen en el estado cuiden y den uso responsable a los recursos naturales, en especial al agua.

Por otro lado, Guadalupe Medina Padilla, candidata del Partido Encuentro Solidario (PES), dio inicio a su campaña a través de una rueda de prensa en el municipio de Fresnillo, en la que afirmó que en este proceso hará todo lo posible por seguir al pie de la letra los protocolos de sanidad contra el Covid-19, ya que la pandemia está vigente y su partido tiene un gran respeto por la vida de todos; además aseguró que su campaña será transparente, austera y respetuosa hacia sus contrincantes.

Mencionó también que su proyecto buscará impulsar el talento de los zacatecanos, para que se aprovechen y sigan creciendo de la mejor manera desde la educación. La candidata se mostró contenta de representar al PES por sus valores, principios y convicciones.

Flavio Campos Miramontes, candidato por el partido PAZ, por Zacatecas publicó a primeras horas de la mañana un mensaje a través de sus redes sociales donde además de anunciar que buscará visitar tantos municipios como sea posible para dar a conocer sus propuestas, también aseguró que su campaña será austera; además de compartir que dentro de sus prioridades estará rediseñar el sistema de salud y educación en el estado, para garantizar estos derechos para todos.

Por otro lado, en una conferencia de prensa, en la que hizo el acto formal de arranque de campaña, agradeció a su partido confiar en su proyecto y reconoció a los demás candidatos de este que estarán contendiendo por otros puestos de elección popular, pero también garantizó que estará impulsando la industria en el estado, por y para los zacatecanos, ya que tiene fe de que el estado tiene todo el talento para crecer y desarrollarse como las grandes ciudades del país.

A pesar de que la candidata no realizó un evento local para dar arranque a su campaña en el primer día de actividades, Fernanda Salomé Perera, candidata del partido Redes Sociales Progresistas, dio un mensaje en el mitin digital que se llevó a cabo dentro de su partido a nivel nacional, en este mencionó que se enfrentará a grandes retos en estas elecciones y el ser aceptada será uno de los más grandes, ya que Zacatecas es un estado católico y conservador en el que es la primera vez que una persona transgénero contiende por la gubernatura estatal, pero se aseguró preparada para trabajar por un estado más incluyente. Salomé Perera comenzará sus actividades de manera formal este lunes.

La única candidata que parece no haber realizado evento alguno en el arranque formal de actividades fue la del partido Fuerza Por México, Miriam García Zamora, ya que a pesar de haber programado un mitin en la Plaza de Armas, no se realizó y la contendiente a la gubernatura no tuvo actividad en redes sociales durante todo el día.