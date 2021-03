Ulises Mejía esperará notificación de Comisión Nacional de Honor y Justicia de Morena

Ulises Mejía Haro ■ foto: facebook

■ Circuló en algunos medios una supuesta resolución que lo imposibilita para contender por un cargo en el proceso electoral; impugnará por la vía jurídica

■ Recuerda que el INE certificó que sus derechos políticos están vigentes y avaló que no está en algún padrón de personas sancionadas por violencia política por razón de género

Luego de que se publicara en algunos medios una supuesta resolución de la Comisión Nacional de Honor y Justicia de Morena, en la queda de manifiesto la sanción a Ulises Mejía Haro y su imposibilidad para contender por un cargo en el proceso electoral, el hasta ayer alcalde de la capital declaró que primero esperará a que le notifiquen y además impugnará tal decisión por la vía jurídica.

Las declaraciones de Mejía Haro se dieron en una entrevista radiofónica con el periodista Francisco Esparza, en la que el político zacatecano refirió que aún no ha recibido notificación por parte de la CNHJ de Morena que de hacerlo, dijo, preguntará que cómo fue posible que sí lo hayan dejado participar en un proceso interno hacia la gubernatura y cómo ahora, en el mismo proceso, no le están permitiendo mantener su derecho constitucional a participar en una elección. “Es una incongruencia”, puntualizó.

Mejía Haro recordó que el Instituto Nacional Electoral (INE) le certificó que sus derechos políticos están vigentes y avalaron que no se encuentra en algún padrón de personas sancionadas por violencia política por razón de género, por lo que se defenderá, impugnará y estará al pendiente de los pasos a seguir que dicte la vía jurídica.

El hasta ayer presidente municipal de la capital consideró que aún hay tiempo suficiente para competir, de ahí que hoy empieza su licencia por tiempo indefinido que le fue autorizada por el cabildo para cumplir con el requisito de estar separado del cargo 90 días antes de la elección.

“Estamos listos para dar la batalla y habrá varias rutas: la primera es la jurídica, porque no podemos quedarnos callados, no podemos permitir que solamente una versión esté dominando en la propia Comisión de Honor y Justicia por ello vamos a interponer un proceso de respuesta ante esta comisión. Y la otra ruta que tenemos que seguir es preguntar al pueblo de Zacatecas, a los ciudadanos, qué vamos hacer, si vamos a seguir tolerando imposiciones, si vamos a seguir tolerando que se esté pisoteando la dignidad y la democracia de muchos zacatecanos”.

“No es tema de Mejía Haro, es un tema de que muchos zacatecanos están confiando de que este proceso debe ser transparente, que están confiando en que las decisiones las van tomar ellos y no ciertos actores políticos. Es hasta el 12 de marzo y yo estoy preparado para cualquier respuesta del pueblo de zacatecas y poder atenderla”.

Mejía Haro enfatizó que jamás traicionará a los ciudadanos de Zacatecas que son los que confiaron en él y por tanto serán ellos quienes lo guiarán. “No estoy luchando por puestos, no estoy luchando por alguna salida individual o dónde se acomoda Ulises Mejía Haro. Se equivocan los que me están viendo con esa óptica. No es un tema de ver el futuro de Ulises Mejía Haro, sino de que debemos construir una auténtica democracia”.

Sentención también que este proceso no lo desanimará, sino que por el contrario le generará mayor energía para darle una respuesta puntual al pueblo de Zacatecas. “Vamos a estar concentrados en este proceso, porque nos asiste la razón, nos asiste un respaldo muy fuerte de la ciudad de Zacatecas y vamos a tomar decisiones, para ello debemos estar concentrados”, concluyó.

Hasta ayer en el sitio web de la Comisión Nacional de Honor y Justicia de Morena, en el apartado resoluciones no existía documento alguno para el estado de Zacatecas que hiciera referencia a la sanción de Mejía Haro. Por su parte, personas allegadas al político zacatecano comentaron en redes sociales que el documento que se publicó era falso, puesto que no se distinguía el membrete del instituto político en las hojas.