Se debe investigar y sancionar a quienes cometieron tráfico de influencias: López Gatell

En Pánuco vacunaron este miércoles a adultos mayores ■ FOTO: MIGUEL ÁNGEL NÚÑEZ

■ En Pánuco, varias personas también intentaron saltarse la fila de vacunación contra el Covid

■ Fue cuestionado sobre el caso de 33 personas de la zona conurbada Guadalupe- Zacatecas que fueron vacunadas en Bañón, Villa de Cos

Luego del escándalo que provocó la violación que hizo un grupo de 33 zacatecanos a los tiempos del programa nacional de vacunación, mediante la filtración de información privilegiada, en un caso claro de tráfico de influencias, este miércoles durante su conferencia vespertina, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López Gatell, comentó que “cualquier persona que haya cometido un acto como el que describe debe ser investigada y si se encuentran elementos, sancionada”.

El comentario lo hizo en respuesta a la pregunta expresa de un reportero, quien lo cuestionó sobre la filtración de información privilegiada, beneficiando con ello a familias acomodadas de la capital y la zona conurbada del estado de Zacatecas.

Y aunque López Gatell advirtió que no podía pronunciarse con elementos, pues dijo no tener la evidencia de lo denunciado, añadió que “si esto ocurrió así, estas personas, independientemente de quiénes sean, están cometiendo una falta a la moral pública y si son funcionaras públicas están quebrantando los códigos de ética de la función pública, entonces no es aceptable, no es la posición del Gobierno de México, por supuesto que es reprobable porque está atentando contra el interés público”.

Insistió en que ningún funcionario que tenga información privilegiada de este tipo debe filtrarla, porque es su responsabilidad velar por el bien común, ya que ellos están al cargo de bienes y programas que nos pertenecen a todos.

Asimismo, exhortó a la población a mantener el orden, esperando cada uno el turno que le fue asignado.

También en Pánuco

Aunado a lo ocurrido en Villa de Cos, en el que 33 personas de la zona conurbada Guadalupe- Zacatecas fueron vacunadas en Bañón, en el municipio de Pánuco el personal de vacunación también identificó que cerca de 30 personas intentaron conseguir la primera dosis de la vacuna anticovid; sin embargo, fueron retirados del lugar porque no pudieron comprobar que tuvieran residencia en esta demarcación, con algún documento oficial vigente.

Los trabajadores del lugar también expresaron que no fue complicado identificar a estas personas entre la multitud, pues buscaban escabullirse entre la fila, además de que lucían vestimentas muy poco comunes entre los ciudadanos del lugar, sin mencionar que al ser un pueblo pequeño, los trabajadores pueden identificar a los locales de manera más sencilla porque ya se conocen entre ellos.

En los últimos dos días de vacunación, aplicaron cerca de mil 150 dosis a personas mayores de 60 años y a pesar de que hicieron todo lo que pudieron para evitar casos de personas que no tenían su turno en esta demarcación, todavía tienen que hacer un registro para identificar si alguno de ellos logró sortear los filtros y consiguió ser vacunado.

El lugar ha mantenido un riguroso sistema, con apoyo de personal del ayuntamiento de Pánuco, servidores de la nación y personal médico para comprobar que todos los que acuden a recibir su vacuna sean residentes del municipio, porque en la puerta del plantel educativo habilitado para la vacunación, les piden su credencial del INE para comprobar que viven en alguna parte del municipio. Una vez adentro se les da un documento a llenar en el que también tienen que incluir sus datos de residencia, para finalmente recibir un turno para que les apliquen la la vacuna.

Los vecinos del Cobaez, donde se aplica la vacuna, comentaron que ayer se vio mucho movimiento de automóviles ajenos a la región, pues eran modelos muy grandes y lujosos; ante esto comentaron que entienden que quieran ser vacunados, pero lo correcto es esperar a que les toque su turno, ya que podrían dejar sin dosis a muchas personas en estado de vulnerabilidad.

Por su parte, el personal que se encuentra a la entrada revisando los documentos, comentaron que no sólo se han dado casos de personas que quieren tomar ventaja de la situación, también hay quienes viven en el municipio, pero mantienen credenciales con residencia en la capital del estado y cuando se les explica que ellos tendrán que recibir su vacuna en Zacatecas, lo entienden y acatan lo que se les dice; sin embargo, hubo un grupo de personas que sí estaba tratando de brincar los turnos y fueron ellos los que se disponían a discutir con el personal para convencerlos de dejarlos entrar.

En el lugar se encontraban personas recibiendo la primera dosis del biológico y opinaron que es una falta de respeto que estas personas, que tienen más recursos y oportunidades que muchos de ellos, quieran utilizar esto para tomar ventaja sobre ellos, porque de todos modos van a tener su turno, por lo que por respeto y empatía a las demás personas, deberían esperar como es debido, porque sus acciones pueden dejar sin su oportunidad a muchas personas, sin mencionar que estas personas también necesitan que la contingencia disminuya para que puedan volver a trabajar y hacer su vida como antes.

Algunos pobladores mencionaron que otros foráneos llegaron desde la mañana en vehículos de transporte público y al parecer sí recibieron la vacuna.

Integrantes de las brigadas de vacunación consultados por este medio, coincidieron en que existe organización entre quienes pretenden obtener la vacuna de forma irregular, porque llegan en horarios similares y saben perfectamente de que existen dosis para ellos, incluso, varios de los llamados “gandallas” de la vacunación hicieron llamadas a un operador para mencionarles de los inconvenientes y suponemos que esa persona a la que consultan es quien opera la red de influyentismo que se descubrió en Villa de Cos y que también tuvo presencia en Pánuco.