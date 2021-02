Lamentable, uso electoral de vacuna por parte de Morena y Siervos de la Nación: PRD

Frida Esparza Márquez, diputada federal del PRD ■ FOTO: LA JORNADA ZACATECAS

■ INE y el TEPJF deben intervenir y obligar al retiro de brigadas electorales en vacunación: Frida Esparza

Es lamentable el uso electoral que se le está dando por parte del Gobierno Federal al proceso de vacunación de adultos mayores en el país, al obligar a los beneficiarios a que se le tome una fotografía a su credencial de elector y a sus rostros, por lo que el Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) deben intervenir, aseveró la diputada federal del PRD, Frida Esparza Márquez.

Mediante un comunicado, dijo que en medio de la pandemia con más de 175 mil muertos oficialmente y 300 mil según cálculos de expertos de la UNAM, así como más de 2 millones de contagios, “aún se busca sacar raja política y electoral de la tragedia por parte del gobierno de la Cuarta Transformación”.

“Hay cientos de denuncias de la forma en que funcionarios de la Secretaría de Bienestar, los llamados Siervos de la Nación, están recopilando datos electorales de los adultos mayores, obviamente para crear un padrón con fines partidistas, de cara a las elecciones y a quienes se niegan a dar esa información o dejarse tomar una foto, les dicen que no les pondrán la segunda dosis”, agregó.

La integrante de la Comisión de Salud, expuso que no basta con que el presidente califique de “ofensivo” que se denuncien estos hechos y no quiera que se les compare con otros gobiernos. “Son peores, no Morena, ni el actual gobierno que encabeza lucrar con la salud, con la vida de millones a cambio de votos”.

Expuso que es necesario que el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) intervengan en este tema y obliguen la salida estos miles de funcionarios de las más de mil brigadas de vacunación, porque su función es presionar el voto a favor de Morena mediante la recopilación de datos y la amenaza de no aplicar la segunda vacuna.

“Ahora entendemos el por qué el presidente López Obrador dijo que la pandemia le cayó como anillo al dedo. Es para usar a sus Siervos de la Nación en las elecciones mediante el condicionamiento de vacunas para asegurar la mayoría en la Cámara de Diputados y ganar las 15 gubernaturas”, dijo la legisladora por Zacatecas.

Expuso que es clara la estrategia electorera de la vacunación, lo mismo con los spots de Morena donde se adjudican la llegada de las mismas a México, cuando aún ni siquiera se vacuna al personal médico como se prometió, así como varios representantes populares de ese partido están haciendo campaña con el tema.

Puso como ejemplo Víctor Romo, alcalde de Miguel Hidalgo por Morena, quien en las redes sociales y en su alcaldía en folletos ofrecen vacunas contra el Covid, con el rostro dibujado del político y la leyenda “Romo te vacuna”.

“Lamentable que México sea el país con mayor tasa de letalidad por Covid-19 en el mundo, el tercer con más fallecidos y en vez que aplicar un esquema como en otros países como Estados Unidos donde personal médico, estudiantes de universidades, farmacias son quienes aplican la vacuna, aquí se crearon brigadas electorales y militares para centralizar el proceso y usar políticamente.