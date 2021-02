Prepara gobierno programa para evitar siembra de droga

Plantío de mariguana. Foto Gabriel Valencia, semanario 'Norawa' / archivo

Al advertir que integrantes de las fuerzas armadas hallaron cultivos de coca en Guerrero, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que se prepara un programa para dar alternativas a los productores y evitar la siembra de drogas.

Uno de estos planes es la ampliación del programa Sembrando Vida el cual, reiteró, continuará hasta el final del sexenio.

En la conferencia de prensa matutina dijo que el tema se trató hoy en la reunión del gabinete de seguridad porque le reportaron de una agresión a personal del ejército, por parte de pobladores de Guerrero, en un operativo de erradicación de plantíos.

El Presidente confió en que la gente acepte el plan alternativo.

“Hoy quedamos en presentar este plan alternativo. Creo que lo mejor y estoy seguro que van a escuchar, porque siempre nos han tenido confianza en Guerrero, creo que hay que ir buscando opciones, alternativas y es momento, hay condiciones inmejorables para que se vayan sustituyendo esos cultivos por otros”, dijo.

Advirtió que los grupos delictivos van a seguir intentando seguir en este negocio, pero confió en que los productores cambien sus cultivos a cambio de apoyos sociales y empleos como el que da Sembrando Vida.

En cuanto al hallazgo en mención comentó:

“Y decirles a los que andan mal, ya sabemos que están ahí en Guerrero experimentando con el cultivo de coca, que ya estamos investigando sobre esto. Encontramos unos plantíos de coca en Atoyac, entonces no es así”.

No obstante, precisó que todavía lo más grave es la introducción de químicos, “el famoso fentanilo, que también se sepa que no se admite y vamos a tener muchísimo más control en los puertos ahora que la secretaría de Marina está a cargo.

“Nada de laboratorios, de cocinas, esa droga, se debe conocer, es lo más dañino que puede haber, destruye, acaba con los jóvenes, es lo más peligroso, adictivo, por eso vamos a continuar con la campaña de orientación a los jóvenes”, señaló.

Al mismo tiempo, agregó, vamos a dar alternativas a los jóvenes, a los productores del campo.

“Yo conozco todo Guerrero y sé bien la situación tan difícil de los campesinos. Hay algunos, antes, ahora, ya han ido cambiando las cosas, porque los programas de Bienestar están llegando”, dijo.

Relató que en sus recorridos les decía a los campesinos que no sembraran productos que sirven para elaborar drogas porque no sólo les pagan poco sino que corren riesgo.

“Muchos me decían ‘es que si no me dedico a esto cómo como’ si pero te puedes ir a la cárcel ‘sí, pero en la cárcel tengo comida’, durísimo, muy fuerte”, expresó el Presidente.

Entonces, insistió, tenemos que dar opciones, alternativas, no es nada más prohibir o perseguir, castigar, sino dar alternativas a la gente, a los jóvenes, a los campesinos, a la gente pobre, a todos, que se pueda vivir con trabajo, con honradez, sin caer en ilícitos. Por eso buscamos que continúe la transformación.

Indicó, tan como lo mencionó el fin de semana, que el programa Sembrando Vida tiene garantizado este año un presupuesto de 29 mil millones de pesos, “ y va a estar garantizado para el año próximo, y no va faltar, y va ir aumentando el apoyo, no es crédito, es para que tengan un patrimonio, un ingreso y que ese patrimonio, por pequeño que sea, lo puedan heredar”.

Dijo que es la oportunidad de tomar ese camino y no la siembra de amapola o mariguana.

Señaló que se seguirán destruyendo plantíos de ese tipo pero al mismo tiempo dar opciones, especialmente a los jóvenes.

RUMANOS

En otro tema, el Presidente anunció que el titular de la Unidad de Investigación Financiera (UIF), Santiago Nieto, para que explique el caso de la presunta banda de ciudadanos originarios de Rumania que estarían actuando en delincuencia organizada en nuestro país.

Por lo pronto, el Presidente subrayó que no hay impunidad para nadie, y esa es una diferencia de su gobierno respecto a los anteriores. Y tampoco hay encubrimiento a las autoridades ni acusaciones sin pruebas.

Dijo que durante muchos años en México hay inercias, porque en el pasado se protegió a corruptos y se arraigó la impunidad.

“Eso lo vamos a seguir defendiendo porque nuestros adversarios quisieran que la gente llegara a la conclusión de que todos somos lo mismo”.