“La última entrada no está jugada”, advierte Narro pese a perder recurso legal

Foto: ALEJANDRO ORTEGA NERI

El senador de Morena mencionó que la ley señala que las impugnaciones sobre los casos de las gubernaturas se tienen que resolver en la sala superior y no en las salas estatales, pues además, denunció, se cometieron muchos agravios en la resolución que se hizo en Zacatecas

En conferencia de prensa, el senador por Movimiento Regeneración Nacional (Morena), José Narro Céspedes, enfatizó que el hecho de que haya aceptado su encomienda partidista en el estado de Jalisco no significa que haya dejado la lucha por sus aspiraciones y la defensa de sus derechos políticos en la carrera por la candidatura a gobernador del estado, y a pesar del fallo en su contra en su recurso legal por parte del tribual local, advirtió que todavía “la última entrada no está jugada” y el asunto no ha quedado resuelto.

“Nosotros, en lo personal, somos gente de partidos, de proyectos, somos gentes de sueños y de utopías, y somos gente que lucha para que esas utopías, esos sueños de justicia, de libertad, de vida digna, se hagan realidad. Por eso, nosotros, cuando el partido nos designó en Jalisco en este proceso electoral, nosotros aceptamos esa responsabilidad porque somos gente de partido, porque queremos ayudar a la construcción de este gran proyecto de Morena, que es la propuesta de la Cuarta Transformación, queremos ayudar a nuestro presidente, por eso aceptamos”, justificó Narro Céspedes.

Pero el hecho de que haya aceptado, recalcó, no significa que haya renunciado a la lucha por sus derechos políticos aquí en la entidad, por lo que continuará en compañía de José Luis Medina Lizalde, Ulises Mejía Haro, Fernando Arteaga y Gilberto del Real Ruedas, luchando para que se respete la dirigencia estatal y los derechos de los compañeros que tienen perspectivas, para que no pase lo que en 2018, que por malas decisiones en las candidaturas, solamente se ganaron 10 municipios junto con el PT.

“Hoy no queremos que las malas decisiones sigan perjudicando el desarrollo del proyecto en el estado. No queremos que los candidatos sean los compadres, los amigos. No queremos que únicamente quieran y les llame la atención buscar ganar en Fresnillo, Zacatecas y Guadalupe y todo lo demás entregarlo a los opositores de la Cuarta Transformación. Hoy queremos ganar todo Zacatecas”, aseveró el senador.

Asimismo, advirtió que a pesar del fallo negativo en lo referente a su recurso legal, hay que recordar que la ley señala que las impugnaciones sobre los casos de las gubernaturas se tienen que resolver en la sala superior y no en las salas estatales, pues además, denunció, se cometieron muchos agravios en la resolución que se hizo en Zacatecas y no se puede resolver sobre “falsedades o mentiras”, sobre acciones que no tienen ningún sustento, por lo que adelantó que el juicio va a seguir, pues todavía “la última entrada no está jugada, el último round no está peleado, el asunto no se ha resuelto”.

“No es cierto que nosotros traicionamos al partido como dijo Mario Delgado. Él fue el que traicionó los compromisos que se hicieron con los aspirantes, porque la encuesta no se hizo como se acordó, porque la convocatoria fue violentada y no se puede pedir disciplina cuando se rompen los acuerdos, se pisotean los derechos políticos y se atropella. Por eso nosotros hoy estamos dando esta batalla con dignidad, no podemos hablar de democracia si nosotros mismos permitimos que nos atropellen, que nos violenten nuestros derechos”.