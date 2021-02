Propone Flavio Campos una tercera opción electoral

Flavio Campos Miramontes, candidato a la gubernatura por el Partido PAZ para Desarrollar Zacatecas ■ foto: facebook

Buscará innovar en materia agrícola, para que este sector sea más competitivo

Platea simpatizar con aquellos que no concuerden con los proyectos de alguno de los otros candidatos

Anuncia el Partido PAZ para Desarrollar Zacatecas a Flavio Campos Miramontes como su candidato a la gubernatura y contender contra David Monreal Ávila y Claudia Anaya Mota en el proceso electoral del 2021.

Buscará simpatizar con aquellos que no concuerden con los proyectos de alguno de los otros candidatos o que estén inconformes con las maneras que se llevaron los procesos internos para elegir al representante de su partido, además de intentar convencer a todos aquellos que todavía están indecisos en cuanto a su voto.

Como parte de sus propuestas para impulsar su candidatura, Campos Miramontes buscará innovar en materia agrícola, para que este sector sea más competitivo y sustentable, pues a pesar de que el estado es uno de los principales productores de frijol, se ha desarrollado muy poco, no genera el suficiente capital para los productores y se lleva a cabo de maneras muy poco amigables para el medio ambiente, por lo que su objetivo será que además de beneficiar a los campesinos, se pueda innovar en la manera en que se lleva a cabo para disminuir el impacto ambiental de esta práctica.

También buscará que se revalore el conocimiento en el ámbito profesional, ya que por ahora se mantiene a las personas que tienen educación profesional en ambientes en el que no se desarrollan de manera óptima, que no se les paga de manera justa y que desperdician sus habilidades, por lo que es necesario que se cree un ambiente laboral más competitivo, pues no sólo mejorará la experiencia laboral de los profesionistas, también resultaría en una mejora en la economía del estado.

Sin mencionar que es necesario crear nuevos programas para mejorar la economía del estado desde todos sus sectores, pero también para mejorar la seguridad, porque esta ha seguido empeorando y es necesario garantizar a los ciudadanos su libertad que la inseguridad les ha quitado.

Además de que Campos Miramontes cree que apostarle a la inclusión de los ciudadanos en los protocolos de seguridad, para que puedan actuar en caso de estar en una situación de crimen o delito si no hay personal de seguridad en el área.

Espera que con este proyecto y con una campaña sólida a través de (principalmente) redes sociales para ganar la confianza de los zacatecanos y que tengan una opción viable para representar al estado durante el siguiente quinquenio y que le ofrezca al estado el crecimiento en todos los aspectos en los que se ha quedado atrás durante ya muchos años.